Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişme! Salim Güran'ın Avukatı Davadan Çekildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Amca Salim Güran'ın tutuklanması sonrası olayla ilgili müdafilik görevini üstlenen avukat Seda Toğrul, dosyada yaşanan gelişmeler sonucunda görevinden çekildiğini açıkladı.

Toğrul, yaptığı yazılı açıklamada Salim Güran’ın somut delil bulunmadan tutuklandığını ve Narin Güran’ın yaşayıp yaşamadığının dahi belirsiz olduğu bir süreçte müdafilik görevini üstlendiğini ifade etti.

Ancak, dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanlarının yanı sıra Narin’in ölü olarak bulunmasının ardından savunmaya bir anne olarak devam edemeyeceğini belirtti. Ayrıca, dosyaya dahil edilen adli tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bu kararı aldığını vurguladı.

'BİR ANNE OLARAK DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

Avukat Toğrul'un açıklaması şöyle:

"BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

Kamuoyunun yakından takip ettiği Narin Güran olayı hepimizi derinden üzmüştür.

Şüpheli Salim Güran'ın olayla ilgili somut delil bulunmadan tutuklanmış olduğu 5 Eylül 2024 tarihinde Narin’in yaşayıp yaşamadığı dahi bilinmezken Anayasa'nın vermiş olduğu savunma hakkı kapsamında müdafilik görevi üstlenmiş isek de;

Dosyada gelinen aşamada diğer sanık ve gizli tanık beyanları, Narin'in ölü olarak bulunması, dosyaya dahil edilen adli tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım.

Güzel kızımız Narin'in bu yaşadıklarının derin hüznü ve acısını bir anne olarak doğrudan içimde hissediyorum. Dosyanın bundan sonra sanık müdafii olarak değil, bir anne olarak, bir vatandaş olarak yakından takipçisi olacağımı, adil bir yargılamanın gerçekleştirilmesi, tüm sorumluların yargılanması temennisinin içinde olacağımı tüm kamuoyu ve basınla paylaşırım. "