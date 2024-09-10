Narin Güran'ın Mezarı Başında Korkunç Ağıt: 'Havin'ime de Böyle Kıydılar'

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül'de dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’a ilişkin soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Narin Güran’ın cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar isimli şüpheli, Muhtar Salim Güran ile yaşadıkları arasındaki detayları açıklayarak adliyeye sevk edildi.

Küçük Narin’in otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra dün defnedildi.

KAN DONDURAN AĞIT: 'HAVİN'İME DE BÖYLE KIYDILAR'

NOW TV kamerasına yansıyan görüntülerde, Narin'in defni sonrası mezar başında bir kadının ağıt yakarken söylediği, “Havin'ime de böyle kıydılar” sözleri dikkat çekti.