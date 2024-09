Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'ten Direnişteki İşçilere Ziyaret

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Maden’de 6 işçinin sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmasının ardından başlayan eylemler 16’ncı günde de devam etti.

6 maden işçisi için başlayan oturma eylemine destekler çığ gibi büyüdü.

BirGün'ün haberine göre; 100’e yakın işçinin katıldığı direnişe, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de destek verdi. Başkan Ferdi Zeyrek, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile birlikte eylem yapan madencileri ziyaret etti.

'HER TÜRLÜ SENDİKAL EYLEMDE YANINIZDA YER ALMAK İSTEDİK'

İşçilerin bu mücadelesinde her zaman yanlarında olacaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şöyle konuştu:

“Öncelikle bu haklı direnişte yanınızda olmak istedik. Bu yüzden Sercan Okur başkanımızla birlikte gelip sizleri yerinizde ziyaret etmek istedik. Önemli olan sizlerin burada daha sağlıklı koşullarda çalışmanız. Hak ettiğiniz hakları alabilmeniz için biz de sizin bu haklı mücadelenizde yanınızdayız. Sendika en doğal haktır. Bir özgürlüktür. Biz bunun bilincindeyiz.

Her türlü sendikal eylemin de her zaman yanında yer almak istedik. Buraya gelirken, yolda Sercan başkanımla da konuştuk. Size gerekli olan tüm desteği sağladığını biliyoruz. Otobüs desteği, kumanya desteği. Sağ olsun Besim Dutlulu ile birlikte Sercan başkan her zaman için yanınızdaydı. Bunun haricinde Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizden istediğiniz ne varsa her zaman için sizin yanınızdayız. Sizinle birlikte olduğumuzu belirtmek isteriz"

'UMARIM BU MAĞDURİYET KISA SÜREDE ORTADAN KALKAR'

Yaşanan her türlü haksızlığın karşısında dimdik duracaklarını ifade eden Zeyrek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Umarım ki bu mağduriyet en kısa sürede ortadan kalkar. Siz de hak ettiğiniz haklarınıza sahip olursunuz ve tekrar işinizin başında olursunuz. Manisa’mda yaşayan yaklaşık 1.5 milyon kişinin hepsi benim ablam, abim, kardeşim, evladım. Uğradıkları her türlü haksızlıkta, Ferdi Zeyrek 5 yıllık görev süresi boyunca hep karşısında duracaktır. Bu bugün Soma’da direniş olur. Yarın Soma Bölgesel ısıtmada, Torku eğer gerekli hizmeti sağlayamazsa, orada olur. Öbür gün kirlenen havada olur. Daha sonra sokak hayvanlarına eziyet eden vatandaşların karşısında oluruz. Haksızlıkların karşısında dimdik ayakta duracağız. Ancak bu şekilde kazanabiliriz. Bunun da bilincindeyiz.”

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ise şunları söyledi:

“İşçilerin talebi belli. Burada iş sağlığı ve güvenliği çok sıkıntılı. Soma havzasında, diğer yerlerde 45 bin, 50 bin civarında maaş alıyorlar. Buradaki arkadaşlar 34 bin lira alıyorlar. Banka promosyonlarını hiçbir zaman almamış buradaki arkadaşlar. Bir de 6 arkadaşımızın işe geri dönmesini istiyoruz.”

'HERKES HAKETTİĞİ DEĞERİ BULSUN'

Madencilerin yaşadıkları sorunları anlatan Gökay Çakır, “Arkadaşlarımıza sözlü olarak söylemişler. “Bağımsız Maden İş Sendikasından istifa ederseniz hemen işinize başlayabilirsiniz” demişler. Bu arkadaşlarımız da “Sendikamızdan vazgeçmeyiz.” diyorlar. Biz de bu şekilde 6 arkadaşımız için eyleme başladık. Şuan 95 kişi var. Bu arkadaşlar da, hem işten çıkarılan 6 arkadaşımızı desteklemek için hem de iş sağlığı ve güvenliğinin olmadığını söyledikleri için şuanda yanımızdalar. Madencilerin biri bin olacak. Direne direne de kazanacağımıza inanıyoruz. Soma’da gerçekten bunu gördük, Türkiye genelinde de bu var. Bir avuç insana, bin avuç insanı köle yapmaya çalışıyorlar. Bir avuç insan değil, herkes hak ettiği değeri bulsun, hak eden hak ettiği yerde olsun. Bizim temennimiz de bu. Sizin desteklerinize de çok teşekkür ederiz” dedi.

'6 KİŞİ ÇIKARILDIN ŞU AN BURADA 100 KİŞİYİZ'

İşten çıkarılan madencilerden Mustafa Aydoğan ise şöyle konuştu:

“6 kişi burada işten çıkarıldık. Şuan burada 100 kişiyiz. İş sağlığı güvenliği yetersiz. Maaşlarımız, promosyonlarımız verilmedi. O yüzden buradayız. Bugün 15’inci günümüz. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu geldi. Sercan başkan geldi, kendisi de şirket yetkilileriyle konuşmak istedi ama kapıdan içeri alınmadı. Bugün de Ferdi Başkan geldi. Allah razı olsun. Onlar bizim sesimiz, nefesimiz. Bizim hakkımızı verseler biz işimizin başına geçmek isteriz”

İşten çıkarılan maden işçilerini desteklemek için eyleme katılan Eyüp Can isimli yurttaş ise şunları söyledi:

“2022 Ocak ayından beri burada çalışıyorum. Zaman oldu 2 vardiya, 3 vardiya çalıştım. Biz şirket için elimizden gelen her şeyi yaptık ama şirket bizim için bir şey yapmadı. İş sağlığı güvenliği konusunda bazı tereddütlerimiz var. İçeride dozerler, kepçeler, mikserler çalışıyor. Filtreleri var diyorlar ama biz egzoz dumanına maruz kalmak zorunda kalıyoruz. Zaten suyun da haddi hesabı yok. Gerçekten özveriyle çalışıyoruz ama onlar bizim için bir adım atmıyorlar. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu geldi, Sercan Başkan geldi, Ferdi Başkan geldi. Biz şunu istiyoruz. Soma civarında olan madenlerde alınan ücretler bize verilsin. Banka promosyonları veriyorlar, biz daha bu zamana kadar hiç almadık. İşçi arkadaşlarımız geri dönsün. İş sağlığı güvenliği tedbirleri alınsın. Biz ölmek istemiyoruz"

Kaynak: BirGün