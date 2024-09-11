'Cübbeli Ahmet'e Saldıran Kişi Serbest Bırakıldı

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, liderlik kavgası verdiği İsmailağa'dan kovulduktan sonra dikkat çeken açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyordu.

Cübbeli son olarak İstanbul İkitelli’de katıldığı bir sohbet etkinliği çıkışında saldırıya uğradı. Boğazı sıkılarak saldırıya uğrayan Ahmet Ünlü, şikayetçi olduktan sonra saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Ahmet Mahmut Ünlü'nün avukatı Emir Akpınar, sosyal medya hesabından akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, olayın ardından gözaltına alınan saldırganın serbest bırakıldığını duyurdu.

Emir Akpınar, açıklamasında şunları belirtti:

* "Müvekkilimiz Ahmet Mahmut Ünlü’ye yönelik 07/09/2024 tarihinde sohbet çıkışı sonrasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda gözaltına alınan şüpheli Ali A. isimli şahsın serbest bırakıldığını teessüf ile öğrenmiş bulunmaktayız. Soruşturma dosyasına ilk günden itibaren müdahil olma çabamız alındığı ifade edilen ‘gizlilik kararı’ gerekçesiyle sonuçsuz kalmıştır.

* Kamuoyunu bu derece vahim düzeyde etkileyen, saldırının fiziki sonucundan çok daha yüksek ölçüde provokatif bir özellik barındıran ve bu yönüyle ivedi olarak soruşturma makamlarınca gizlilik kararı alınmasına sebep olan yine koruma polisimizin yerinde müdahalesi olmasaydı büyük bir tehlikeyi beraberinde getirecek olan bu alçakça eylemin failinin kısa sürede tahliye edilmesi son derece düşündürücü, hukuki açıdan sorunlu ve kamu güvenliği açısından fevkalade mahsurludur.

* Muhterem Cübbeli Ahmet Hocamızın can güvenliğini ve yaşatılmak istenen toplumsal kaosu ucuz bir mesele olarak algılatan bu karara karşı hukukî haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ilan ediyorum."

Saldırganın serbest bırakılmasıyla ilgili Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Cübbeli Hoca’nın hükümeti desteklediğini sağır sultan duydu. Peki hükümetin Cübbeli’yi tuttuğunu iddia edenler Cübbeli Hoca’nın gırtlağını sıkan adamın serbest kaldığını duydular mı?!!!" ifadeleri kullanıldı.