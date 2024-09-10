Kırklareli'nde Atatürk Heykeline Saldırı Girişimi! Valilik Harekete Geçti

Kırklareli'nde ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline C.B isimli şahıs zarar vermeye çalıştı. Kırklareli Valiliği, Pınarhisar ilçesinde Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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Kırklareli'nde Atatürk Heykeline Saldırı Girişimi! Valilik Harekete Geçti

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçedeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan heykeline C.B'nin zarar vermeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan ilk incelemede C.B. isimli şahsın psikiyatrik rahatsızlığı olduğu, 2015 yılından bu yana zaman zaman farklı illerdeki hastanelerde yatarak tedavi gördüğü anlaşılmış olup şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." bilgisi verildi.

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Kaynak: AA

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