Narin Cinayetinde Kritik Rapor! İşte Daha Önce Hiç Duyulmamış Detay...

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta ortadan kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü kesinleşti. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre boğularak öldürülen Narin cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken, Adli Tıp 2'nci İhtisas Kurulu, ağabey Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğuna dair raporu da tamamladı.

Raporda, cinayetin tutuklularından Enes Güran'ın kolunun kardeşi Narin, annesi Yüksel ya da kendisi tarafından ısırılıp ısırılmadığının ayrımının yapılamadığı ve bunun kesin olarak tespit edilemeyeceği belirtildi.

'TIBBİ AÇIDAN AYRIM YAPAMAYIZ'

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi dikkate alındığında olayın gerçekleşme zamanın Narin’in kaybolduğu günle uyumlu olduğu, Mevcut lezyonların görünümü itibariyle, insan ısırık izi ile uyumlu olabileceği, Adli Tıp Kurumu Adli Bilişim ihtisas Dairesi Ses ve Görüntü inceleme şubesinin raporu, Yüksel Güran'a ait olduğu bildirilen ağız ve diş ölçü modelleri, Enes Güran'ın diş ve çene muayenesi ile alınan diş izleri, Narin Güran'a ait panoramik grafi, otopsi verileri, skopi görüntüleri ve fotoğraflardan elde edilen diş ve çene bulguları hep birlikte değerlendirildiğinde;

Enes Güran'ın sağ ön kolundaki lezyonların Yüksel Güran, Enes Güran ve Narin Güran tarafından ısırılmak sureti ile meydana getirilmiş olabileceği, ancak söz konusu lezyonların Amerikan Adli Diş Hekimleri Birliği ABFO kriterlerine göre '5 sonuçsuz' kategorisinde olduğu, dolayısıyla diş izinden kimlik tespitine dönük özellikleri tanıya elverir ölçüde içermediği, eldeki tüm verilerle tüm bu hususlar değerlendirildiğinde Enes Güran'ın, Yüksel Güran tarafından mı Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı mütalaa edilmiştir."

Kaynak: ANKA