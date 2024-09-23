Narin Cinayeti Soruşturmasında Son Durum: Kamera Görüntüleriyle İlgili Flaş Gelişme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Tunç, "Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Bir takım kamera görüntüleri inceleniyor. Deliller var ifadelerde çelişkiler var. Soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Narin kızımızın maalesef cansız bedeni 19 gün sonra bulundu. Gerçekten milletçe bizi derinden sarstı. Milletçe hunharca bir cinayete kurban gitmesi bizi çok üzdü. Bu kapsamda soruşturmalar da etkin bir şekilde devam etti. Bizi derinden sarsan olayın aydınlatılması için gayretler sürüyor.

Elde edilen deliller var, ifadeler var. Soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu. 3 adli kontrol kararı verilen kişi var. Bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi var.

HTS kayıtları var, geriye dönük inceleniyor. Bunun yanı sıra baz çakışmaları tespit edildi. Cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz çalışmaları yapılıyor. Birtakım kamera görüntüleri var, bunlar TÜBİTAK'a gönderildi. DNA tespitleri var.

Gizlilik kapsamında özellikle teknik verilerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu. Narin kızımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek, yargı huzuruna çıkarılacak. Çok uzun sürmez. Hesap verecekler."