Nagehan Alçı'nın Yeni Aşkının Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Nagehan Alçı ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, 13 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yılın ekim ayında sonlandırmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma sonunda tek celsede boşanan çift, birlikte poz da vermişti.

Alçı, aylar sonra yaptığı itirafta ROK’tan psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü söylemişti. Bu itiraftan sonra B Yüzü’nde çıkan bir haberde, Alçı’nın Kütahyalı hakkında hem ceza hem de 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı bildirilmişti.

Gazeteci Nevşin Mengü’ye konuşan Alçı, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü yineleyerek bir itirafta bulunmuştu. Alçı, “Ben bir yabancı diplomat ile birlikteyim. Rasim birkaç tane hat çıkarıp kendini polis gibi lanse ederek sağa sola mesaj atmış” dedi.

Patronlar Dünyası’nın iddiasına göre, bu kişi Yunanistan konsolosluğunda görevli istihbarat görevlisi Stavros Christodoulidis. Yunan istihbaratçının 5 Mayıs 2024 tarihinde ilişkisi ortaya çıktığı için Atina’ya geri çağırılmış. Christodoulidis ayrıca, 6 Eylül 2021’de İBB tarafından düzenlenen bir etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuşurken görüntülenmiş. Bununla birlikte Christodoulidis, Yunanistan Başkonsolosluğu’nun düzenlediği pek çok etkinlikte yer aldığı da kaydedildi.

Alçı ile Christodoulidis'in 1.5 yıldır ilişki içinde olduğu öne sürüldü.