El Frenini Çekmeyi Unutunca Olanlar Oldu: Patates Yüklü Kamyonu Camdan İçeri Atlayarak Durdurdu

İstanbul'da bir seyyar satıcı kamyonetinin el frenini çekmeyi unuttu. Bir anda hareket etmeye başlayan kamyonet, satıcının camdan içeri girmesiyle durdurulabildi.

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir seyyar satıcı, patates yüklü kamyonetinin el frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu. Bir anda sürücüsüz halde hareket etmeye başlayan kamyonet, sürücünün camdan içeri atlamasıyla durduruldu.

Satış yaptığı sırada aracın hareket ettiğini gören satıcı camdan içeri atlayarak el frenini çekti. Maddi hasarla son bulan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Osmangazi Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre seyyar satıcı, patates yüklü kamyoneti ile bir caddede durarak satış yapmak istedi. Aracından el frenini çekmeden inen adam, kısa süre sonra kamyonetin hareket ettiğini fark etti.

Koşarak açık haldeki camdan içeri atlayan seyyar satıcı, el frenini çekerek aracını durdurdu. Yaşanan olayda yalnızca ufak çaplı maddi yaşanırken, o anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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