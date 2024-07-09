Ankara’da Korku Dolu Anlar! Tüfekle Tekel Bayisini Bastı, Sigara Alıp Kaçtı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi elinde tüfekle tekel bayisini bastı. Dükkan sahibini tehdit edip sigara alan şahıs, polis tarafından yakalandı.

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Ankara’da Korku Dolu Anlar! Tüfekle Tekel Bayisini Bastı, Sigara Alıp Kaçtı

Ankara’da bir tekel bayisinde korku dolu anlar yaşandı. Çankaya’da meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi, elinde tüfekle tekel bayisine girip sigara istedi. İşletme sahibine tüfeğini doğrultup tehditler saçan şahıs, olay yerinden kaçtı.

Ardından aynı bölgedeki bir restorana giren şüpheli, içerideki herkesi çıkardıktan sonra alkol aldı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri tarafından suç aletiyle yakalanarak, gözaltına alındı. Çevrede paniğe neden olan şüphelinin üzerinden 4 adet sahte kimlik çıktı.

Olayla ilgili konuşan işletme sahibi Sinan Bülbül, “Şahıs dükkanımıza uzun namlulu bir silahla girmeye çalıştı. Kendisini uyardık, böyle giremeyeceğiniz söyledik. Girmek için ısrar etti. İstediği ürünü verdik. Soğukkanlı hareket etmeye çalıştık çünkü böyle hareketlerin neyle sonuçlanabileceğini biliyorduk. Saldırganı da rahatsız eden onu çok fazla ciddiye almamız oldu. Sonrasında silahı bize doğrultarak dışarı çıktı ve koşmaya başladı. Biz arkasından koşunda kendisini bir dükkandan içeriye attı. Polis ekipleri geldi. Müdahale ederken ikna etmeye de çalıştı. Sonra küçük bir operasyonla şahsı etkisiz hale getirdi. Daha önce de iş yerimize gelmiş. Zorluk çıkarmadan istediği ürünü alıp giderdi. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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