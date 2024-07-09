Çocuk Kitabında ‘Ensest' Skandalı! MEB 'Sorumluluk' Kabul Etmedi, Gözler Kültür Bakanlığı'nda

‘Onlar Ermiş Muradına’ isimli bir hikaye kitabında yer alan 'ensest' ifadeler tepki topladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayıyla yayımlandığı iddia edilen kitaba ilişkin açıklama yapan MEB 'sorumluluk' kabul etmedi. Gözler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çevrildi.

Son Güncelleme:
Çocuk Kitabında ‘Ensest' Skandalı! MEB 'Sorumluluk' Kabul Etmedi, Gözler Kültür Bakanlığı'nda

Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla yayımlandığı iddia edilen ‘Onlar Ermiş Muradına’ isimli çocuk kitabında yer alan ifadeler büyük tepki çekti. Söz konusu kitapta yer alan ifadelerde bir babanın kızıyla evlenebileceği gibi skandal sözler yer aldı. Kitabın sosyal medyada yer almasının ardından kısa sürede çok sayıda tepki geldi.

Çocuk Kitabında ‘Ensest' Skandalı! MEB 'Sorumluluk' Kabul Etmedi, Gözler Kültür Bakanlığı'nda - Resim : 1

Akıllarda tek bir soru vardı: Bu kitap denetleme sorumluluğu olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayından nasıl geçti? Tepkiler üzerine ilk açıklama eleştirilerin odağındaki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

MEB 'SORUMLULUK' KABUL ETMEDİ

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, 'sorumluluk' kabul etmedi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, 'hikaye kitabı' kategorisindedir. Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir."

MEB'in açıklaması sonrası gözler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çevrildi.

Son Güncelleme:
Kanal D'deki Yalan Dizisiyle İlgili Final İddiası! Kaçıncı Bölümde Final Yapacak? Kanal D'deki Yalan Dizisiyle İlgili Final İddiası! Kaçıncı Bölümde Final Yapacak?
Adana'da İş Cinayeti: 6 Kattan Düştü, Öldü Adana'da İş Cinayeti: 6 Kattan Düştü, Öldü
Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti... Sektörün Öncüleri Arasındaydı Konya Merkezli 51 Yıllık Dev Şirket İflas Etti... Sektörün Öncüleri Arasındaydı
Kızını Sokak Ortasında Katleden Baba Hakkında Yeni Gelişme! İstenen Ceza Belli Oldu Kızını Sokak Ortasında Katleden Baba Hakkında Yeni Gelişme!
ÇOK OKUNANLAR
İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı! Abonelikler İptal Edilmeye Başlandı İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı!
Ankara’daki Katliamda İhmaller Zinciri: Önce Kızını Öldürdü Sonra Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı Kızını Öldürdü, Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı
Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları Kulislere Bomba Gibi Düşecek: Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini Verdi Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini İlk Kez Verdi
Böyle Skandal Görülmedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Doktoru Taciz Etti Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Doktoru Taciz Etti
Ersan Şen'den 'Eylem Tok' Açıklaması: Söylediğime Pişman Oldum Ersan Şen: Söylediğime Pişman Oldum