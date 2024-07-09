Çocuk Kitabında ‘Ensest' Skandalı! MEB 'Sorumluluk' Kabul Etmedi, Gözler Kültür Bakanlığı'nda

Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla yayımlandığı iddia edilen ‘Onlar Ermiş Muradına’ isimli çocuk kitabında yer alan ifadeler büyük tepki çekti. Söz konusu kitapta yer alan ifadelerde bir babanın kızıyla evlenebileceği gibi skandal sözler yer aldı. Kitabın sosyal medyada yer almasının ardından kısa sürede çok sayıda tepki geldi.

Akıllarda tek bir soru vardı: Bu kitap denetleme sorumluluğu olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayından nasıl geçti? Tepkiler üzerine ilk açıklama eleştirilerin odağındaki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

MEB 'SORUMLULUK' KABUL ETMEDİ

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, 'sorumluluk' kabul etmedi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız sadece Bakanlığımız bünyesindeki ders kitaplarının onay sürecini yürütmektedir. Söz konusu içerik, ders kitabı veya yardımcı kaynak değildir, 'hikaye kitabı' kategorisindedir. Hikaye, roman, deneme gibi kültür yayınlarına ilişkin eserlerin onay süreçleri Bakanlığımız denetimi alanında değildir."

MEB'in açıklaması sonrası gözler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çevrildi.