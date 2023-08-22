Naci Görür'den Kayseri depremine ilişkin açıklama:6 Şubat depremlerinin etkisi
Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili "Muhtemelen Sarız Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinin etkisi de olsa gerek" açıklamasında bulundu.
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'nin Sarız ilçesinde saat 13.17 sıralarında yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.
Görür, 6 Şubat'ta yaşanan Maraş merkezli depremleri işaret ederek, şu paylaşımda bulundu:
"Kırkısrak-Sarız/ Kayseri’de 4,8 deprem oldu. Muhtemelen Sarız Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinin etkisi de olsa gerek, sevgiyle."
Kırkısrak-Sarız/ Kayseri’de 4,8 deprem oldu. Muhtemelen Sarız Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinin etkisi de olsa gerek, sevgiyle pic.twitter.com/sH6IOWHFnB— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 22, 2023