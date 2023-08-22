Naci Görür'den Kayseri depremine ilişkin açıklama:6 Şubat depremlerinin etkisi

Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili "Muhtemelen Sarız Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinin etkisi de olsa gerek" açıklamasında bulundu.

Naci Görür'den Kayseri depremine ilişkin açıklama:6 Şubat depremlerinin etkisi

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'nin Sarız ilçesinde saat 13.17 sıralarında yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Görür, 6 Şubat'ta yaşanan Maraş merkezli depremleri işaret ederek, şu paylaşımda bulundu:

"Kırkısrak-Sarız/ Kayseri’de 4,8 deprem oldu. Muhtemelen Sarız Fay Zonu içerisinde. 6 Şubat depremlerinin etkisi de olsa gerek, sevgiyle."

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