Bir İstanbul klasiği daha yok oluyor: Gezi Pastanesi kapandı

GERÇEK GÜNDEM - Gezi Pastanesi, bir İstanbul klasiği. Taksim Meydanı’na açılan eşsiz konumu ve çok beğenilen pastaları, tatlıları ve çikolataları kent hafızasında Baylan, Lebon, Markiz, İnci,Ali Muhiddin Hacı Bekir gibi yerini almış bir mekan.

Aslında tarihi yukarıda saydıklarımız kadar eski değil. Kuruluşu 1987 yılında oldu. Ama 36 yıllık yolculuğunda yalnız İstanbulluların değil bu kadim kenti ziyaret edenlerin de hatıralarında yerini aldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nin hemen yanında Gümüşsuyu caddesinin girişindeki Gezi Pastanesi bugün itibariyle kapandı. Yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan pastanenin üzerine asılan ve bir nevi ölüm ilanı görünümündeki kara zeminde sadece şu ifade yer alıyor, “1987-2023”

Aslında Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yeniden inşası sonrası Gezi Pastanesi’nin çok beğenilen açık alanının kapatılması sonun başlangıcı gibiydi. Önemli sayıda müşterisini kaybeden pastane bu durum karşısında fiyat artışına gitti. Bu sırada beton dökülen alana daha sonra çim serildi ve akabinde bir heykel dikildi.

(Gezi Pastanesi’nin önceki hali)

İstanbulluların ve turistlerin uğrak mekanı olan Gezi Pastanesi çikolatalı tatlılar ile tanınıyordu. Gezi Pastanesi yıllardır misafirlerine, Avusturya’dan pasta, Belçika’dan çikolata, Fransa ve Türkiye’den geleneksel hamur işi gibi lezzetli ürünler sunuyordu.

Müdavimleri arasında çok sayıda siyasetçi, yazar, sanatçının bulunduğu mekan İstanbul’un kaybolan son kültür değeri olarak tarihte yerini almaya hazırlanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem