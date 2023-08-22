Bakan Özhaseki'den deprem açıklaması: Bu bir beka meselesi İstanbul gerçekten bizi korkutuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 6 Şubat Maraş depremlerine ilişkin konuşan Özhaseki, yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği depremlerde 680 bin konutun, 170 iş yerinin yıkıldığını, evlerinden uzakta yaşayan 1 milyon 900 bin kişi olduğunu aktardı.

“500 BİNDEN FAZLA İNSAN KONTEYNER KENTLERDE KALIYOR”

Çadırlarda yaşayan pek kimsenin kalmadığını söyleyen Özhaseki, “500 binden fazla insan konteyner kentlerde kalıyor. Çok az kişi yurtlarda, sosyal tesislerde kalıyor. 1 milyon 300 bin insana ki 325 bin aileye tekabül ediyor, kira yardımında bulunuyoruz. Dışarıda olan insanları bir an önce güvenli konutlara almak gibi birinci derecede önemli bir vazifemiz var” diye konuştu.

Deprem bölgesinde konutlarıyla ilgili soruları yanıtlayan Özhaseki, “O bölgelerde şu ana kadar 180 binden fazla ihale aldık. Konutların büyük bir kısmını ekim, kasım ve aralık gibi zaten teslim edeceğiz. Bunları hak sahiplerine dağıtacağız. Bu arada 300 binden fazla konutun da rezerv alanlarında yapılması için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor” bilgisini verdi.

Özhaseki, deprem bölgesinde rezerv alanları bulmanın zor olduğunu söyleyerek, “Bir taraftan hazine arazisi arıyoruz, şehirden çok uzakta olmasın istiyoruz. Bir tarafta da zemin güvenilir olsun istiyoruz” dedi. Deprem bölgesinin inşa edilme süreciyle ilgili konuşan Özhaseki, dere yataklarının olduğu ve fay hatlarının geçtiği yerlerde yapılaşmaya izin vermediklerini ifade etti.

Bakan Özhaseki, Yerinden Dönüşüm Projesi’ne ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Vatandaşa siz evinizi dönüştürmek isterseniz size kredi veririz, dönüştürün. Müteahhitlerle anlaşacaksanız eğer size bu aşamada tip sözleşmeler de verebiliriz, yapı denetim firmalarının masraflarından da kurtulun, yeter ki siz merkezdeki evinizi dönüştürün, biz sizi destekleyelim diye prensip kararı aldık. Ruhsat aşamasından yapının son aşamasına denetim yapacağız. Bir de her bir aşamaya kadar kendilerine para vermeye devam edeceğiz, yani 1 milyon 300 bin liraya kadar konutlar için, 750 bin liraya kadar da işyerleri için destekte bulunuyoruz.”

“İSTANBUL GERÇEKTEN BİZİ KORKUTUYOR”

Özhaseki, İstanbul’daki kentsel dönüşüme ilişkin soru üzerine, olası bir depremin kendilerini korkuttuğunu dile getirerek, “İstanbul gerçekten bizi korkutuyor. İstanbul’da deprem bir beka meselesi. Şöyle bir rakam var elimizde 6 milyon civarında konut var. Bunun 600 bini çok riskli, ilk etapta yıkılacak gibi gözüküyor. Durduğu yerde yıkılan binalar var zaten. Böyle bir ortamda bizim uykumuzu yitirip çok hızlı şekilde vaziyet almamız icap ediyor” açıklamasını yaptı.

“İstanbul’da yıllardır süren bir kentsel dönüşüm mücadelesi var” diyen Özhaseki, “2012’de yasa çıkmış. 11 yıl içerisinde Kentsel Dönüşüm Yasası’nın getirdiği avantajları kullanarak İstanbul’da 800 bin kadar bağımsız birim yenilendi. Şu anda da 180 bin civarında konut ve işyeri yenilenmek üzere. Yani neredeyse 11 yılda çıkardığımız yasayla 1 milyona yakın bağımsız birimi yeniledik” ifadelerini kullandı.

‘SON HALİNE GETİREBİLİRSEM DAVET EDECEĞİM ARKADAŞLARIMIZI’

Özhaseki, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarında 350 bin konutluk rezerv alan belirlediklerini, buralarda bir an önce konut inşasına başlayacaklarını belirtti.

İstanbul’da deprem hazırlıklarıyla ilgili yasal düzenleme ihtiyacına ilişkin soruyu yanıtlayan Özhaseki, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Birimi’ni başkanlığa dönüştürerek, buna bağlı bir birimi sadece İstanbul için görevlendirmek istediklerini bildirdi.

Özhaseki, İstanbul’un kentsel dönüşümü için Meclis’in toplanmasına dair taleplerinin sorulması üzerine, “İstanbul’un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığı için Meclis toplanır. Bunun için de Meclis çağrılır. Bu hazırlığı bizim yapmamız lazım, son haline getirebilirsem davet edeceğim arkadaşlarımızı” dedi.