Kocatepe’deki moda çekimine 1,5 yıl hapis istemi

Ankara Kocatepe Camisi'nde çektikleri fotoğraflar nedeniyle gözaltına alınarak serbest bırakılan yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi Cebeci hakkında dava açıldı.

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Kocatepe’deki moda çekimine 1,5 yıl hapis istemi

İddianamede Kısa ve Cebeci’nin "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri basın ve yayın yoluyla alenen aşağılama” suçundan 1.5 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kocatepe Camisi’nde çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında re'sen soruşturma başlatılan model Ezgi Cebeci ve yönetmen Bilal Kısa, gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Yönetmen Bilal Kısa ve model Büşra Cebeci, emniyette verdikleri ifadede, "Kırdığımız herkesten özür dileriz" dedi. Yönetmen Kısa, yaptığı çekimlerle "dinin bütünleştirici etkisini göstermek istediğini" söylemişti.

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