Yunanistan'daki yangınlarda 18 kişinin cesedi bulundu
Yunanistan'da devam eden yangınlarda ormanlık bölgede 18 kişinin cesedi bulundu.
Yunanistan'da başlayan orman yangını 3 gündür söndürülemedi. 60'tan fazla noktada alevlerle mücadele ediliyor.
200'den fazla itfaiyeci alevlere müdahale ederken, yangın Türklerin yoğunlukta olduğu köylere ulaştı. Yangının devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 ceset bulunduğu bildirildi.
Öte yandan cesetlerin, ülkeye Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
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