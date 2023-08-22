Eyüpsultan'da kafeye silahlı saldırı: Eski MHP İlçe Başkanı yaşamını yitirdi

Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'nde kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda, eski MHP İlçe Başkanı aynı zamanda kafenin sahibi olan Köksal Kaçmaz’ın hayatını kaybettiği bildirildi.

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Eyüpsultan'da kafeye silahlı saldırı: Eski MHP İlçe Başkanı yaşamını yitirdi

MHP’nin eski Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki bir kafede saldırıya uğradı.

Kaçmaz’a yönelik saldırıyı MHP MYK üyesi Sezer Yozgat, “İlçe yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah’tan rahmet dilerim. Başımız sağ olsun” sözleriyle duyurdu.

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