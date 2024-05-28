Kulis: Yeni vergiler geliyor

Ayrıca, KDV Kanununda, sadece bazı mal ve hizmetlerin teslimi, bazı taşımacılık faaliyetleri, kültür ve eğitim amaçlı faaliyetler ile konut alım-satımında uygulanan onlarca istisna, muafiyet veya indirime yer veriliyor. Bazı vergi uzmanlarına göre, bu muafiyet ve indirimler nedeniyle devlet 2 trilyon liralık gelirden vazgeçiyor.