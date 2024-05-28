Kredi kartlarına yeni önlemler masada

27 Mayıs 2024 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında tüketici kredileri ve kredi kartlarına yönelik yeni tedbirler ele alındı.

Toplantıda dezenflasyon sürecinde alınacak ilave tedbirler ve mevcut adımların sonuçları değerlendirildi.

TOPLANTININ ANA BAŞLIKLARI

Dezenflasyon Süreci: Tüketici kredileri ve kredi kartlarına yönelik ilave tedbirlerin konuşulması.

Sonuçların Değerlendirilmesi: Atılan adımların etkilerinin analiz edilmesi.

Finansal İstikrar: Yurt içi likidite gelişmelerinin finansal istikrara etkileri ve alınacak adımların ele alınması.

Açıklamada Vurgulanan Noktalar: Finansal istikrarın korunması ve sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlanması için bütüncül bir yaklaşım benimseniyor.

Komite, ekonomik dengelerin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı. Bu adımlar, Türkiye ekonomisinde finansal istikrarın sağlanması ve enflasyonun kontrol altına alınması amacıyla atılıyor.