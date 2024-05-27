Elinde tutan yaşadı: Düşüşte olan altın tekrar zirveyi gördü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogram fiyatı, yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

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Elinde tutan yaşadı: Düşüşte olan altın tekrar zirveyi gördü

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 425 bin lira, en yüksek 2 milyon 445 bin lira arasında işlem gören altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,7 artışla 2 milyon 445 bin lira oldu.

Cuma günü 2 milyon 405 bin lira seviyesinden kapanan altının kilogram fiyatı, haftanın ilk iş gününde rekor bir artışla karşılaştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 22 milyon 63 bin 867,45 lira, işlem miktarı ise 420,88 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 30 milyon 936 bin 873,68 lira seviyesinde gerçekleşti.

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Haznedar Yetkili Müessese yer aldı. Ekonomideki belirsizliklerin altın talebini artırması, fiyatların yeni rekorlara ulaşmasında etkili oldu.

Kaynak: AA

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