Aydın'da eğitim uçağı düştü: Yaralılar var

Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim uçağının düştüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Aydın'da eğitim uçağı düştü: Yaralılar var

Aydın’da THY uçuş okulunun eğitim uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Olayda uçaktaki 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, THY uçuş okulunun eğitim uçağı, kalktıktan kısa bir süre sonra Çeştepe Hayvan Pazarı ile havaalanı arasındaki tarlaya düştü. Olayda, uçakta bulunan Saygın Zibeller ile

Murat Mocan yaralandı. Yaralılar, ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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