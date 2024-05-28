Selçuk Geçer’den 'dolar mı faiz mi?' hesabı: Bunu yapan batar

Geçer, TL'yi faize yatıranların getirilerini şöyle hesapladı:

"100 bin dolarınız var ve bunu TL'ye çevirip faize yatırdınız. Bu, 3 milyon 200 bin TL eder. Yüzde 63'lük faize yatırdığınızda, 3 ayda 480 bin TL, 6 ayda 960 bin TL, bir yılda ise 1 milyon 920 bin TL kazanırsınız."

Ünlü ekonomist, aynı 100 bin doları dolar olarak tutmanın getirisini de hesapladı: "Doların gerçek değerinin 50 TL olduğunu varsayarsak, yıl sonunda dolar 40 TL olursa 800 bin TL, 45 TL olursa 1 milyon 843 bin TL kazanırsınız. Bir yıl sonra doların 70 TL olması durumunda ise, getiri 3 milyon 891 bin TL olur ve yüzde 121 getiri sağlar. Faiz getirisi ise 1 milyon 920 bin TL olacaktır."