Selçuk Geçer’den 'dolar mı faiz mi?' hesabı: Bunu yapan batar
Dolar analizleriyle gündeme gelen ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve faiz için bir hesaplama yaparak, yatırımcıların parasını yatırması durumunda alacakları geri dönüşü gösterdi.
Ekonomist Selçuk Geçer, "Dolar 100 TL olacak" diyerek yatırımcıların dolar mı alması yoksa paralarını faize mi yatırmaları gerektiği konusunda değerlendirmeler yaptı. Geçer, faiz getirilerinin dolar karşısında ne kadar etkili olduğunu matematiksel olarak inceledi.
Selçuk Geçer, doların mevcut seviyesinde kalmaması durumunda, parasını TL olarak faize yatıranların zor durumda kalacağını savundu. "Büyük bankalar gibi işlem yapamazsanız, Türk liranız değer kaybeder. Yüzde 63'lük getiri beklerken, paranız yüzde 80 oranında eriyebilir" dedi.
Doların gerçek değerinin 50 TL olduğunu belirten Geçer, enflasyonun bu değeri daha da yukarı çekeceğini söyledi. "TÜİK enflasyonun yüzde 30, 20, 40 olacağını söylese de, enflasyon yükselmeye devam edecek" diyen Geçer, gelecek yıl enflasyonun yüzde 70 olacağını ve bunun üzerine yüzde 20-30 artış beklediğini ifade etti.
Geçer, bu durumun fiyatlarda yüzde 100 oranında artışa yol açabileceğini ve doların en iyi ihtimalle 70-80 TL arasında olacağını vurguladı. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'de sabit tuttuğunu belirten Geçer, "Türkiye'deki enflasyon yüzde 69,80 iken, yüzde 50 faiz ne getirir? Bu, paranızın yüzde 20 oranında değer kaybetmesi demektir" sözlerini sarf etti.
Geçer, ekranlarda görülen 32 TL'lik doların gerçek değerinin 50 TL olduğunu ve kümülatif enflasyonla birlikte doların 60-70 TL seviyelerine çıkacağını belirtti. "Bir noktada dolar 70 TL'yi de aşar ve 100 TL'ye ulaşır. 1994 ve 2001 yıllarında olduğu gibi..." ifadelerini kullandı. Bu durumda döviz borcu olan şirketlerin iflas edeceğini ve TL'de kalan vatandaşların tüm birikimlerini kaybedeceğini öngördü.
Geçer, TL'yi faize yatıranların getirilerini şöyle hesapladı:
"100 bin dolarınız var ve bunu TL'ye çevirip faize yatırdınız. Bu, 3 milyon 200 bin TL eder. Yüzde 63'lük faize yatırdığınızda, 3 ayda 480 bin TL, 6 ayda 960 bin TL, bir yılda ise 1 milyon 920 bin TL kazanırsınız."
Ünlü ekonomist, aynı 100 bin doları dolar olarak tutmanın getirisini de hesapladı: "Doların gerçek değerinin 50 TL olduğunu varsayarsak, yıl sonunda dolar 40 TL olursa 800 bin TL, 45 TL olursa 1 milyon 843 bin TL kazanırsınız. Bir yıl sonra doların 70 TL olması durumunda ise, getiri 3 milyon 891 bin TL olur ve yüzde 121 getiri sağlar. Faiz getirisi ise 1 milyon 920 bin TL olacaktır."