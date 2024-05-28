İslam Memiş altın için net tarih verdi

Merkez bankalarının hızla altın rezervlerini artırdığını ifade eden Memiş, temmuz ayının altın piyasaları için kritik bir dönem olabileceğini vurgulayarak, "Temmuz ayı itibariyle önemli hazırlıklar yapılıyor ve bir şeylerin değişebileceği işaretleri var" dedi.