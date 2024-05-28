İslam Memiş altın için net tarih verdi
Altın ve para piyasaları hakkındaki yorumlarıyla tanınan İslam Memiş, altın için temmuz ayını işaret etti.
İslam Memiş, temmuz ayına ilişkin çarpıcı görüşlerini açıkladı.
Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş'e göre, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimi yapması bekleniyor ve Türkiye'nin benzer adımlar atabileceği öngörülüyor.
Bu faiz indirimlerinin altın fiyatlarında artışa yol açabileceğine dikkat çeken Memiş, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının altın stoklamalarının da altın fiyatlarını etkilediğini belirtti.
Merkez bankalarının hızla altın rezervlerini artırdığını ifade eden Memiş, temmuz ayının altın piyasaları için kritik bir dönem olabileceğini vurgulayarak, "Temmuz ayı itibariyle önemli hazırlıklar yapılıyor ve bir şeylerin değişebileceği işaretleri var" dedi.
Memiş, temmuz ayında yaşanabilecek gelişmelerin yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını ekledi.