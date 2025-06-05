Naci Görür'den Çok Kritik Uyarı! Çanakkale'deki Deprem Sonrası 'İstanbul' Alarmı... 'Stres Dağılımını Etkileyebilir'

Antalya ve Çanakkale'de meydana gelen depremler kısa süreli de olsa endişeye yol açtı. Çanakkale'deki deprem Gökçeada merkezli olarak gerçekleşti. Gökçeada'daki deprem sonrası Naci Görür, kritik uyarıda bulundu. Görür, "Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir" dedi.

Eda Narin Eda Narin
Naci Görür'den Çok Kritik Uyarı! Çanakkale'deki Deprem Sonrası 'İstanbul' Alarmı... 'Stres Dağılımını Etkileyebilir'
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Türkiye bugün güne Ege ve Akdeniz'den gelen deprem haberleriyle başladı. Önce Antalya'da ardından da Çanakkale-Gökçeada'da meydana gelen deprem kaydedildi. AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Merkez üssü Çanakkale-Gökçeada olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.6 olarak açıklarken; Kandilli Rasathanesi 4.8 olarak duyurdu. Ege ve Akdeniz'de art arda meydana gelen depremler sonrası ilk yorum Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay hattının kuzey kolunda yani İstanbul'da deprem beklenilen kolun üzerinde meydana geldiğini söyledi. Görür, "Stres dağılımını etkileyebilir" diye uyardı.

KAF NEDİR?

Kuzey Anadolu Fayı (KAF), Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasındaki sınırdır ve Türkiye'nin kuzeyinden doğu-batı doğrultusunda uzanır. Doğuda Erzincan’dan başlar, batıda Marmara Denizi üzerinden Saros Körfezi'ne kadar uzanır.

Naci Görür'den Çok Kritik Uyarı! Çanakkale'deki Deprem Sonrası 'İstanbul' Alarmı... 'Stres Dağılımını Etkileyebilir' - Resim : 1

KAF VE İSTANBUL DEPREMİ İLİŞKİSİ

İstanbul, KAF'ın batı ucunda, Marmara Denizi içerisindeki segmentlere çok yakın bir konumda yer alır. Bu nedenle İstanbul için büyük bir deprem riski söz konusudur.

Marmara Denizi'nin tabanında yer alan bu fay, "Kuzey Marmara Fayı" olarak da adlandırılır. Bilim insanları, bu bölgedeki fay segmentlerinin uzun süredir kırılmadığını (yani stres biriktiğini) belirtiyorlar. Bu durum, önümüzdeki yıllarda büyük bir depremin olma olasılığını artırıyor.

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