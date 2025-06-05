Antalya'da Korkutan Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre saat 07.32’de Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 38.62 kilometre uzaklıkta meydana gelirken derinliği ise 67.26 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Merkezi