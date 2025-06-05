Antalya'da Korkutan Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Antalya'da Gazipaşa açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre saat 07.32’de Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 38.62 kilometre uzaklıkta meydana gelirken derinliği ise 67.26 kilometre olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2025-06-05
Saat:07:32:32 TSİ
Enlem:35.85444 N
Boylam:32.21889 E
Derinlik:67.26 km
Detay:https://t.co/p3wMh4AroB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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