AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Gaziosmanpaşa Mitingindeki Sözlerine Tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına sert sözlerle eleştirdi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şimdiye kadar tehdit diliyle hedef almadığı devlet kurumu ve toplumsal kesim kalmamıştır. Devlet ve toplum hayatımıza dair her alanı tehdit ve hakaret diliyle hedef almaktadır. Bu davranışlar siyasi hayatımıza meşru olmayan söz ve eylemler olarak geçmektedir" dedi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in Gaziosmanpaşa Mitingindeki Sözlerine Tepki
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gaziosmanpaşa mitinge açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerine sert sözlerle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kullandığı dil, siyaset adabından ve en temel siyasi değerlerden yoksundur. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dili şiddetle kınıyoruz. Bu dilin arkasındaki zihniyetle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz.

'HEDEF ALMADIĞI KESİM KALMAMIŞTIR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şimdiye kadar tehdit diliyle hedef almadığı devlet kurumu ve toplumsal kesim kalmamıştır. Devlet ve toplum hayatımıza dair her alanı tehdit ve hakaret diliyle hedef almaktadır. Bu davranışlar siyasi hayatımıza meşru olmayan söz ve eylemler olarak geçmektedir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncelikle ele alması gereken konu, partisiyle ilgili pek çok alanda çıkan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının siyasi olarak öncelikle CHP'li siyasetçiler tarafından dile getirilmiş olmasıdır. Özgür Özel'in öncelikle CHP'li siyasetçilerin CHP'ye dönük bir çok alanda dile getirdiği usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına açık yanıtlar vermesi gerekir.

'ÖZEL'İN İDDİALARA CEVAP VERMEK ASIL İŞİDİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu iddialarla yüzleşmek yerine, yargı makamlarını hedef alan bir tehdit dili kullanmaktadır. Özgür Özel'in son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu dil siyaset dili değildir ve bu tarz bir muhalefet etme biçimi olamaz. Devlet kurumlarının bu şekilde tehdit ve hakaret diliyle hedef alınmasına müsaade etmeyiz.

CHP yönetimi gündem saptırmayı bırakmalıdır. CHP'li siyasetçiler tarafından CHP yönetimine ve çeşitli belediyelere dönük usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına cevap vermek esas işleri olmalıdır.”

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Flaş AçıklamalarAKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Flaş AçıklamalarSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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