AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Flaş Açıklamalar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MYK sonrası terörle mücadele ve yeni anayasa çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, PKK ve tüm uzantılarının sadece Türkiye'de değil, Suriye, İran ve Avrupa'da da sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Silah bırakma süreci söylemde kalmamalı, sahada net adımlar atılmalı. Bu süreci Türkiye'nin kuracağı mekanizmalarla denetleyeceğiz" dedi.

'RESMİ GÖRÜŞME OLMADI'

Çelik, SDG'li bir ismin Türkiye ile teması olduğuna dair iddiaları da değerlendirdi. Çelik, “Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin, özerk yapıların sözde temsilcileriyle resmi görüşmesi olmamıştır” diye konuştu.

Suriye'deki çözüm modeline de değinen Çelik, SDG içindeki PKK'lı unsurların bölgeyi terk etmesi, geri kalan yapıların Suriye ordusuna entegre olması gerektiğini belirtti.

TARİH VERDİ

Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Çelik, "Sivil, kuşatıcı ve her kesimi dinleyen bir anayasa hedefliyoruz. Yeni nesillere borcumuz var. Bayramdan sonra ilk toplantıyı yapacağız" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim bayramlaşma listemizde CHP vardı. Fakat CHP kendileri bir açıklama yapmışlar. 'Hiçbir partiyle bayramlaşmayacağız' diye. Bizim de kendileriyle bayramlaşmamız söz konusu olmayacak.

SDG ÇIKIŞI

SDG'deki ismin 'Türkiye'deki yetkililerle teması var' ifadesini biz de gördük. Sürecin adı PKK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesidir. Bu söylem olarak kalmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu net bir şekilde ifade ettiler. PKK terör örgütünün bütün şubeleri, uzantıları ve illegal yapılarıyla birlikte feshedilmesi ve silah bırakılması gerekmektedir. PKK'nın uzantılarından ne kastediliyor. Suriye'de SDG, İran'da PEJAK ve benzeri yapılanmalar.

Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde illegal yapılarla terörün finansmanı işlemektedir. Bu terörün ideolojisini yaymakla ilgili birtakım oluşumların kendisini feshetmesi gerekmektedir. Konu terör örgütünün bütün şubeleri ile kendini feshetmesidir. Net bir şey söyledik; 'bununla ilgili olarak silah bırakma süreci tam ve eksiksiz gerçekleştirilmeli bu da Türkiye'nin kuracağı mekanizmalarla teyit edilecektir'. MİT ve TSK'nın terör örgütü silah bırakıyor mu, bırakıyorsa ne düzeyde bırakıyor? Bununla ilgili mekanizmalar hazır. Çok ayları geçmeyen zaman dilimi içinde bu silahların teslim edilmesi konusunda somut, kapsamlı ilerleme görmek istiyoruz."

YENİ ANAYASA

Yeni anayasa konusunda Cumhurbaşkanımız net şekilde ifade etti. Partimizin yeni anayasa yapılması konusunda iyi bir tecrübesi var. Geçmişte çok çalıştık. Birçok anayasa taslağımız var. Uzman arkadaşlarımız ve partimizin kurmayları tarafından üretilmiştir. Diğer partileri 13-14 sene önce ziyaret etmiştir. Yeni nesillere bir borçtur bu anayasa. Bunu söyleyince konuyu bambaşka yerlere çekiyorlar. Çeşitli müzakereler, pazarlıklardan bahsediliyor. Onlara karşı net prensibi söyleyeyim; bizim buradaki ilkemiz tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesidir. Yeni anayasayı bu çerçevede yapacağız. Geçmişte de böyleydi.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir komisyon teşekkül ettirildi. O komisyon akademisyenlerle, sivil toplum örgütleriyle görüşecek. Geçen seferki yöntem olmayabilir. Burada esas olan şudur; sivil bir anayasanın olması demek vatandaşın onayı ve iradesiyle gerçekleşmiş bir anayasanın ortaya çıkması demektir. Bu çerçevede her kesimin görüşü alınacak. Bu konuda önemli müktesebata sahibiz.

Temel haklar, çevre hakları konusunda dünyada yapılan tartışmalar var. Denge denetleme sistemi, kuvvetler ayrılığı tartışmaları var. Bunların hepsi ele alınacak. Biz her seferde ödevlerimizi komisyona zamanında yetiştirdik. Şimdi kimsenin parlamenter sistem istiyoruz diyerek anayasadan kaçması doğru bir şey değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de demokratik sistem, parlamenter sistem de demokratik sistem. Ancak Türkiye'de yaşananlarla birlikte demokratik konsodülasyon için Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmiştir.

Sivil anayasa derken Türkiye Yüzyılı'nın ihtiyaçlarını karşılayacak anayasa. İlk toplantımızı bayram sonrası yapacağız. İhtiyaç oldukça sık sık toplanacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Zaten geçmişte bununla ilgili müktesebatımız var. Terörsüz Türkiye meselesi ile ilgili gündemi de takip ediyoruz. Birileri anayasa konuları geldiğinde süreci yanlış konumlandırmak gibi bir şey yapıyor. Anayasa meselesi her meseleyi ilgilendirir. Meseleleri başka şeylere indirgememek lazım. Biz iktidara geldiğimiz günden beri anayasa meselesi konuşuluyor. Yoğun mesai ve emek vereceğiz bu konuya."

Kaynak: Haber Merkezi