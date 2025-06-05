UKOME Karar Aldı, İBB Duyurdu! Taksilerde Yeni Dönem... Yoldan Taksi Çevirmek Tarih Oluyor

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İstanbul’un yıllardır çözülemeyen taksi sorununa İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yenilikçi bir çözüm getiriyor. İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, şehirde taksi hizmetlerini dönüştürecek yeni bir sistemi duyurdu. UKOME kararıyla 2.500 adet “Uygulama Bazlı Taksi” kısa süre içinde İstanbulluların hizmetine sunulacak.

TAMAMEN SONA ERİYOR

Yeni sistemde, bu taksiler yalnızca onaylı dijital uygulamalar üzerinden çağrılabilecek ve yoldan yolcu alımı tamamen sona erecek. Bu sayede hem trafik akışında düzen sağlanacak hem de yolcular için daha güvenli ve şeffaf bir ulaşım deneyimi sunulacak.

Prof. Dr. Volkan Demir, “İstanbul’un taksi sorununu kökten çözmek için kararlı adımlar atıyoruz. Uygulama bazlı taksilerle, tüm yolculuklar dijital ortamda kayıt altına alınacak. Bu, hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğini artıracak, aynı zamanda trafik sıkışıklığını azaltacak” dedi.

Sistem, şeffaflık ve güvenilirlik ilkesiyle çalışacak. Yolculukların tamamı lisanslı uygulamalar üzerinden takip edilecek, böylece hizmet kalitesi de artacak. İBB’nin bu hamlesi, şehirdeki taksi krizine dijital bir çözüm sunarak hem vatandaşların hem de şoförlerin memnuniyetini artırmayı hedefliyor.