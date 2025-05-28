Bir İlde Daha Taksi Ücretlerine Zam! O Tarihten İtibaren Geçerli Olacak: İşte Yeni Tarife...

Antalya’da taksi ücretlerine zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 30 TL, kilometre ücreti 36 TL, indi-bindi ücreti ise 150 TL oldu. Zamlı tarife Kurban Bayramı öncesi uygulamaya başlanacak.

Bir İlde Daha Taksi Ücretlerine Zam! O Tarihten İtibaren Geçerli Olacak: İşte Yeni Tarife...

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taksimetre ücretlerine zam geldiğini duyurdu.

Alkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taksimetre açılış ücretinin 30 TL, kilometre ücretinin ise 36 TL’ye yükseldiğini duyurdu. Kısa mesafe indi-bindi ücreti ise 150 TL olarak belirlendi.

CUMA GÜNÜ İTİBARIYLA GEÇERLİ

Yeni tarife, Kurban bayramı öncesi 30 Mayıs 2025 Cuma günü uygulanmaya başlanacak.

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Kaynak: İHA

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