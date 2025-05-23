Başkentte Taksi Ücretlerine Zam

Ankara’da taksi ücretlerine zam geldiği bildirildi. Başkentte indi-bindi ücreti 130 liraya yükseldi. Taksimetre açılış ücreti ise 35 liradan 45 liraya yükseldi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni zamlı tarife için “Yeni taksi tarifemizin esnaflarımıza hayırlı olması dileğiyle hayırlı işler bol kazançlar dilerim” mesajını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi