Türkiye'nin En Uygun Kira Sunan Şehirleri Açıklandı

Rapora göre 10.000 TL'nin altında kira bulmak artık oldukça zor. Türkiye’nin birçok şehrinde kira fiyatları bu sınırın üzerine çıktı. Büyükşehirlerde kira bedelleri asgari ücretin birkaç katına ulaşırken, bazı Anadolu kentleri hala “kira dostu” olarak öne çıkıyor.

KİRA DOSTU ŞEHİRLER VE ORTALAMA TUTARLAR

Yayımlanan verilere göre kira bedelleri en düşük iller şöyle:

Kilis: 10.000 TL

Muş: 10.500 TL

Kars: 11.000 TL

Burdur: 11.000 TL

Aksaray: 11.000 TL

Bu illerin ardından kira ortalaması 12.000 TL olan şehirler ise şöyle:

Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Bayburt, Isparta, Karabük

Ayrıca Düzce ili ise 12.500 TL ortalama kira ile bu listeyi takip ediyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Büyükşehirlerdeki kiraların bu şehirlerle kıyaslandığında 2 ila 3 kat daha fazla olduğu belirtilirken, taşınmayı düşünen vatandaşlar için bu kentler alternatif barınma olanakları açısından öne çıkıyor. Özellikle öğrenciler, emekliler ve sabit gelirli vatandaşlar için bu şehirler önemli birer seçenek olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi