Türkiye'nin En Uygun Kira Sunan Şehirleri Açıklandı
Türkiye genelinde konut kiraları son yıllarda hızla yükselirken, özellikle büyükşehirlerde bu artış dar gelirli vatandaşları zorluyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin yayımladığı Nisan 2025 kira raporuna göre, Türkiye genelinde kira ortalaması 20.000 TL’ye yaklaştı. Ancak bazı şehirler, hala nispeten düşük kira seviyeleriyle dikkat çekiyor.
Rapora göre 10.000 TL'nin altında kira bulmak artık oldukça zor. Türkiye’nin birçok şehrinde kira fiyatları bu sınırın üzerine çıktı. Büyükşehirlerde kira bedelleri asgari ücretin birkaç katına ulaşırken, bazı Anadolu kentleri hala “kira dostu” olarak öne çıkıyor.
KİRA DOSTU ŞEHİRLER VE ORTALAMA TUTARLAR
Yayımlanan verilere göre kira bedelleri en düşük iller şöyle:
Kilis: 10.000 TL
Muş: 10.500 TL
Kars: 11.000 TL
Burdur: 11.000 TL
Aksaray: 11.000 TL
Bu illerin ardından kira ortalaması 12.000 TL olan şehirler ise şöyle:
Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Bayburt, Isparta, Karabük
Ayrıca Düzce ili ise 12.500 TL ortalama kira ile bu listeyi takip ediyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRA KRİZİ DERİNLEŞİYOR
Büyükşehirlerdeki kiraların bu şehirlerle kıyaslandığında 2 ila 3 kat daha fazla olduğu belirtilirken, taşınmayı düşünen vatandaşlar için bu kentler alternatif barınma olanakları açısından öne çıkıyor. Özellikle öğrenciler, emekliler ve sabit gelirli vatandaşlar için bu şehirler önemli birer seçenek olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi