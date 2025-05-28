Bankalarda Konut Kredisi Faizi Uçtu: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı ve Aylık Taksit Tutarı

28 Mayıs 2025 itibarıyla konut kredisi faizleri yeniden yükseldi. 2 milyon TL kredi çekenlerin toplam geri ödemesi 7 milyon TL’yi aşıyor. Yeni oranlarla aylık taksitler cep yakıyor. İşte 2 Milyon TL konut kredisinin geri ödeme planı ve aylık taksit tutarı...

Son Güncelleme:
Bankalarda Konut Kredisi Faizi Uçtu: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı ve Aylık Taksit Tutarı

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi, konut kredisi faiz oranlarındaki değişiklikleri yakından izliyor. 28 Mayıs 2025 itibarıyla bankaların konut kredisi faizlerinde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi kararları bu artışta etkili olurken, özellikle uzun vadeli kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar için geri ödeme tutarları ciddi boyutlara ulaştı.

KREDİYE ERİŞİM ZORLAŞTI

Artan faiz oranları, konut kredisi kullanmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşların elini zorluyor. 120 ay vadeli 2 milyon TL kredi çekecek bir kişinin, güncel faiz oranlarına göre karşılaşacağı ödeme planı oldukça yüksek maliyetlere işaret ediyor. Bankalar tarafından sunulan güncel verilere göre, 28 Mayıs 2025 itibarıyla konut kredilerinde uygulanan en düşük faiz oranı yüzde 2,95 seviyesindeyken, en yüksek oran yüzde 5,89’a kadar çıkıyor. Bu oranlar, geri ödeme tutarlarında ciddi farklar yaratıyor.

Bankalarda Konut Kredisi Faizi Uçtu: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı ve Aylık Taksit Tutarı - Resim : 1

2 MİLYON TL KONUT KREDİSİNDE GERİ ÖDEME NE KADAR? AYLIK TAKSİT TUTARI NE KADAR?

120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin, faiz oranına bağlı olarak toplam geri ödemesi 7 milyon TL’nin üzerine kadar çıkabiliyor. Aylık taksit tutarları ise faiz oranına göre 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Bankalarda Konut Kredisi Faizi Uçtu: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı ve Aylık Taksit Tutarı - Resim : 2

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK
Faiz Oranı: %2,95
Aylık Taksit: 60.858,48TL
Toplam Ödeme: 7.335.777TL

GARANTİ
Faiz Oranı: %3,12
Aylık Taksit: 64.003,45TL
Toplam Ödeme: 7.716.864TL

YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27TL
Toplam Ödeme: 7.553.086TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 63.631,67TL
Toplam Ödeme: 7.672.500TL

TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 70.956,61TL
Toplam Ödeme: 8.538.043TL

ING
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 75.724,03TL
Toplam Ödeme: 9.113.667TL

KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 67.369,06TL
Toplam Ödeme: 8.112.861TL

VAKIF BANK
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96TL
Toplam Ödeme: 7.643.015TL

DENİZ BANK
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 77.067,30TL
Toplam Ödeme: 9.271.776TL

ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18TL
Toplam Ödeme: 7.860.681TL

HALKBANK
Faiz Oranı: %3,23
Aylık Taksit: 66.056,14TL
Toplam Ödeme: 7.958.311TL

TEB
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 64.561,96TL
Toplam Ödeme: 7.777.475TL

VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27TL
Toplam Ödeme: 7.551.512TL

ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 117.922,74TL
Toplam Ödeme: 14.173.028TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Konut kredisi Banka
Son Güncelleme:
Bu Bitkiye Evinizde ve Ofisinizde Bakmadan Önce İki Kez Düşünün Bu Bitkiye Evinizde ve Ofisinizde Bakmadan Önce İki Kez Düşünün
Bilgisayar ve Telefon Ekranından Uzaklaşmanın 5 Eğlenceli Yolu Bilgisayar ve Telefon Ekranından Uzaklaşmanın 5 Eğlenceli Yolu
Haziran 2025 İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatacak? Kurban Bayramı Öncesi Ödenecek mi? İşte Haziran 2025 Ödemeleri... Haziran 2025 İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatacak? Kurban Bayramı Öncesi Ödenecek mi?
Doğum Yardımı Ödemeleri Başladı mı? Doğum Yardımı Ödemesi Sorgulama Nasıl Yapılır? Doğum Yardımı Ödemeleri Başladı mı? Doğum Yardımı Ödemesi Sorgulama Nasıl Yapılır?
ÇOK OKUNANLAR
2025’in En Güçlü Pasaportu Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Bir Ülke Var... Türkiye'nin de Sıralaması Değişti 2025’in En Güçlü Pasaportu Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Ülke
Mehmet Şimşek'ten Tüm Tapu Sahiplerini Yakacak Karar: 81 İlde Başladı! Rekor Para Cezası Yolda Mehmet Şimşek'ten Tüm Tapu Sahiplerini Yakacak Karar: 81 İlde Başladı! Rekor Para Cezası Yolda
Ne Boğaziçi Üniversitesi Ne Galatasaray Üniversitesi Ne de Koç Üniversitesi! Türkiye'nin En İyi Hukuk Fakültesi Açıklandı Türkiye'nin En İyi Hukuk Fakültesi Açıklandı
Zenginler Altınlarını Artık Bu Şekilde Saklıyorlar! Hepsi Bankalardan Vazgeçti Zenginler Altınlarını Artık Bu Şekilde Saklıyorlar! Hepsi Bankalardan Vazgeçti
İslam Memiş 2 Ay Süre Verdi: Çok Büyük Olacak İslam Memiş 2 Ay Süre Verdi: Çok Büyük Olacak