Bankalarda Konut Kredisi Faizi Uçtu: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı ve Aylık Taksit Tutarı

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi, konut kredisi faiz oranlarındaki değişiklikleri yakından izliyor. 28 Mayıs 2025 itibarıyla bankaların konut kredisi faizlerinde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi kararları bu artışta etkili olurken, özellikle uzun vadeli kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar için geri ödeme tutarları ciddi boyutlara ulaştı.

KREDİYE ERİŞİM ZORLAŞTI

Artan faiz oranları, konut kredisi kullanmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşların elini zorluyor. 120 ay vadeli 2 milyon TL kredi çekecek bir kişinin, güncel faiz oranlarına göre karşılaşacağı ödeme planı oldukça yüksek maliyetlere işaret ediyor. Bankalar tarafından sunulan güncel verilere göre, 28 Mayıs 2025 itibarıyla konut kredilerinde uygulanan en düşük faiz oranı yüzde 2,95 seviyesindeyken, en yüksek oran yüzde 5,89’a kadar çıkıyor. Bu oranlar, geri ödeme tutarlarında ciddi farklar yaratıyor.

2 MİLYON TL KONUT KREDİSİNDE GERİ ÖDEME NE KADAR? AYLIK TAKSİT TUTARI NE KADAR?

120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin, faiz oranına bağlı olarak toplam geri ödemesi 7 milyon TL’nin üzerine kadar çıkabiliyor. Aylık taksit tutarları ise faiz oranına göre 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,95

Aylık Taksit: 60.858,48TL

Toplam Ödeme: 7.335.777TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,12

Aylık Taksit: 64.003,45TL

Toplam Ödeme: 7.716.864TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704,27TL

Toplam Ödeme: 7.553.086TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 63.631,67TL

Toplam Ödeme: 7.672.500TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 70.956,61TL

Toplam Ödeme: 8.538.043TL

ING

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 75.724,03TL

Toplam Ödeme: 9.113.667TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 67.369,06TL

Toplam Ödeme: 8.112.861TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96TL

Toplam Ödeme: 7.643.015TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 77.067,30TL

Toplam Ödeme: 9.271.776TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 65.308,18TL

Toplam Ödeme: 7.860.681TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,23

Aylık Taksit: 66.056,14TL

Toplam Ödeme: 7.958.311TL

TEB

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 64.561,96TL

Toplam Ödeme: 7.777.475TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704,27TL

Toplam Ödeme: 7.551.512TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 117.922,74TL

Toplam Ödeme: 14.173.028TL

Kaynak: Haber Merkezi