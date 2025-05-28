Bankalarda Konut Kredisi Faizi Uçtu: İşte 2 Milyon TL Konut Kredisinin Geri Ödeme Planı ve Aylık Taksit Tutarı
28 Mayıs 2025 itibarıyla konut kredisi faizleri yeniden yükseldi. 2 milyon TL kredi çekenlerin toplam geri ödemesi 7 milyon TL’yi aşıyor. Yeni oranlarla aylık taksitler cep yakıyor. İşte 2 Milyon TL konut kredisinin geri ödeme planı ve aylık taksit tutarı...
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi, konut kredisi faiz oranlarındaki değişiklikleri yakından izliyor. 28 Mayıs 2025 itibarıyla bankaların konut kredisi faizlerinde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi kararları bu artışta etkili olurken, özellikle uzun vadeli kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar için geri ödeme tutarları ciddi boyutlara ulaştı.
KREDİYE ERİŞİM ZORLAŞTI
Artan faiz oranları, konut kredisi kullanmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşların elini zorluyor. 120 ay vadeli 2 milyon TL kredi çekecek bir kişinin, güncel faiz oranlarına göre karşılaşacağı ödeme planı oldukça yüksek maliyetlere işaret ediyor. Bankalar tarafından sunulan güncel verilere göre, 28 Mayıs 2025 itibarıyla konut kredilerinde uygulanan en düşük faiz oranı yüzde 2,95 seviyesindeyken, en yüksek oran yüzde 5,89’a kadar çıkıyor. Bu oranlar, geri ödeme tutarlarında ciddi farklar yaratıyor.
2 MİLYON TL KONUT KREDİSİNDE GERİ ÖDEME NE KADAR? AYLIK TAKSİT TUTARI NE KADAR?
120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin, faiz oranına bağlı olarak toplam geri ödemesi 7 milyon TL’nin üzerine kadar çıkabiliyor. Aylık taksit tutarları ise faiz oranına göre 60 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.
İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
AKBANK
Faiz Oranı: %2,95
Aylık Taksit: 60.858,48TL
Toplam Ödeme: 7.335.777TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,12
Aylık Taksit: 64.003,45TL
Toplam Ödeme: 7.716.864TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27TL
Toplam Ödeme: 7.553.086TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 63.631,67TL
Toplam Ödeme: 7.672.500TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 70.956,61TL
Toplam Ödeme: 8.538.043TL
ING
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 75.724,03TL
Toplam Ödeme: 9.113.667TL
KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 67.369,06TL
Toplam Ödeme: 8.112.861TL
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96TL
Toplam Ödeme: 7.643.015TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 77.067,30TL
Toplam Ödeme: 9.271.776TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18TL
Toplam Ödeme: 7.860.681TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %3,23
Aylık Taksit: 66.056,14TL
Toplam Ödeme: 7.958.311TL
TEB
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 64.561,96TL
Toplam Ödeme: 7.777.475TL
VAKIF KATILIM
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27TL
Toplam Ödeme: 7.551.512TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 117.922,74TL
Toplam Ödeme: 14.173.028TL
Kaynak: Haber Merkezi