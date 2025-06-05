Hizbullahçı Hacı Bayancuk 'Hacca Gideceğim' Dedi, Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı

Terör örgütü Hizbullah’ın lider kadrosunda yer alan isimlerden biri olan ve “Hafız” kod adını kullanan Hacı Bayancuk’un hakkındaki adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Kararın gerekçesi, Bayancuk’un hac ibadeti için Suudi Arabistan’a gitmek istemesi oldu. Bayancuk, aynı zamanda IŞİD’in “Türkiye Emiri” olarak bilinen Halis Bayancuk’un da babası.

11 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN YARGILANIYOR

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Hacı Bayancuk, geçmişte 11 kişinin kaçırılıp öldürülmesi emrini verdiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza Yargıtay tarafından da onanmıştı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz edince hüküm kaldırıldı ve dosya yeniden yargılama sürecine alındı.

YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Bu süreçte Bayancuk, yargılamanın sürdüğü ağır ceza mahkemesine başvurarak hacca gitmek istediğini beyan etti. Ancak hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının bu ibadeti engellediğini belirterek yasağın kaldırılmasını talep etti. 14 Mayıs tarihinde mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol hükümleri ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kararın bir örneği, ilgili kolluk kuvvetleri ve hudut kapılarına gönderildi. Böylece Bayancuk’un yurt dışına çıkışında herhangi bir hukuki engel kalmadı. Alınan karar, kamuoyunda tartışma yarattı.

TOPLU MEZAR BULUNMUŞTU

Bayancuk’un sorumlu tutulduğu olaylar arasında Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Pempeviran Mezrasında ortaya çıkarılan toplu mezar da yer alıyor. Kaçırılan Hizbullahçılar Yasin Özalp, Hatip Pirizade, Musa Bakışkan, Yılmaz Gökçe, Haydar Kaya ve Aziz Başak, ajanlık yaptıkları iddiasıyla işkenceyle sorgulanıp domuz bağıyla öldürülmüş ve söz konusu dere yatağına gömülmüştü.

Hacı Bayancuk, bu olaylar nedeniyle 2007 yılında örgüt üyeliğinden 15 yıl hapis cezası almıştı. Ancak Yargıtay, yerel mahkeme kararını usul ve yasaya aykırı bularak bozdu. Bu gelişmeler, Bayancuk’un serbest kalmasının ardından gelen yeni yasal kararlarla birlikte kamuoyunda yeniden gündeme taşındı.

Kaynak: Sözcü