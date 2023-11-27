Naci Görür'den açıklamalarını çarpıtan yerel gazeteye sert tepki: 'Bu çıkışı için kınıyorum'

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Elazığ Hakimiyet gazetesinde kendi açıklamalarının çarpıtıldığını söyleyerek bir açıklama yaptı.

Elazığ Hakimiyet gazetesinde kullanılan "Prof. Görür, bu açıklamalarıyla hem 24 Ocak 2020 hem de 6 Şubat 2023 depremlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak depremin yıkıcılığını ve Belediyelerin kusurlarını bizzat gören ve şehirleri ayağa kaldırmak amacıyla önemli çalışmalar yapan Murat Kurum’u işaret etti mi bilinmez ama açıklamayı okuyan herkesin aklına gelen ilk isim Kurum oldu" ifadelerine sert tepki gösteren Görür, şunları yazdı:

"KINIYORUM"

"Arkadaşlar, Elazığ’da Hakimiyet Gazetesi diye yerel bir gazete çıkıyor. Memleketimin gazetesi diye onlara sempti ile bakıyor ve özellikle hemşerilerimde deprem bilinci yaratmak amacıyla onlara özel demeçler veriyordum. Bugün nedense yakışıksız bir yaklaşımla benim siyaset üstü bir anlayışla verdiğim demeçten yola çıkarak Sayın Murat Kurum’u işaret etmiş olabileceğim yorumu yapıp başlık attılar. Bu son derece yanlış. Nitekim verdiğim demeç sonuna kadar okununca böyle söylemediğim açık. Biliyorsunuz, hep söylüyorum. Deprem siyaset üstüdür. Hangi partiye oy verecekseniz verin ama o partiden oturduğunuz kentin deprem dirençli hale getirmesi gerektiğini talep edin, bunu yapmaya niyetli olup olmadığını sorgulayın ve ciddi bir hazırlığı yoksa oy vermeyin diyorum. Hakimiyet gazetesini gereksiz bu çıkışı için kınıyorum."

GÖRÜR NE DEMİŞTİ?

Görür çarpıtıldığını söylediği açıklamasında ise şunları söylemişti:

"13 milyon seneden beri depremlerin devam ettiği daha da devam edeceği bir ülkede yaşıyoruz. Depremleri durduramayız ama on binlerce insanı da kaybedemeyiz. Geleceğimiz için yapmamız gereken deprem dirençli kentlere sahip olmalıyız. Depremin ne zaman olacağını konuşmanın bir anlamı yok. Bugün olmazsa yarın ya da öbür gün 7'nin üzerinde büyük bir deprem olur, kendi insanımız ölür. Siyasetçiyi deprem dirençli yaşam alanlarında yaşamamız için yatırıma ikna etmemiz lazım. Vatandaşın elinden çok şey gelir çünkü oy veriyor. Deprem siyaset üstü bir meseledir. Hangi partiyi istiyorsa bağrına bassın ama adayın yaşadığı yeri deprem dirençli yapacak planı, programı, fikri olsun. Eğer bu yoksa oy vermesin."