Dünya işçiler için cehennem oldu! ILO: 'Yaklaşık 3 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor'

ILO'nun yeni tahminlerine göre, her yıl yaklaşık üç milyon işçi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.

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Dünya işçiler için cehennem oldu! ILO: 'Yaklaşık 3 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor'

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yayınladığı raporda dünya genelinde işçilerin iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatlarını kaybetmelerine ilişkin dikkat çeken verilere yer verdi.

HER YIL 3 MİLYON İŞÇİ ÖLÜYOR

ILO'nun yeni tahminlerine göre, her yıl yaklaşık üç milyon işçi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.

Toplamda 2,6 milyonu bulan ölümlerin çoğunun işle ilgili hastalıklardan kaynaklandığını belirten raporda; iş kazaları nedeniyle ölümlerin 330.000'i bulduğu belirtildi.

Dolaşım hastalıkları, kötü huylu neoplazmlar ve solunum yolu hastalıkları işle ilgili ölümlerin ilk üç nedeni arasında yer aldığı ifade edilirken; işle bağlantılı ölümlerin eşit olmayan bir şekilde dağıldığını ve erkek ölüm oranının (işgücündeki her 100.000 kişide 108,3) kadın oranından (her 100.000 kişide 48,4) önemli ölçüde daha yüksek olduğu vurgulandı.

ASYA VE PASİFİK BİRİNCİ SIRADA

Raporda yer alan bir diğer veriye göre ise Asya ve Pasifik bölgesi, bölgenin işgücünün büyüklüğü nedeniyle en yüksek işle bağlantılı ölüm oranına (küresel toplamın yüzde 63'ü) sahip.

EN TEHLİKELİ SEKTÖRLER

Raporda ayrıca tarım, inşaat, ormancılık ve balıkçılık ile imalat en tehlikeli sektörler olduğu, yılda 200.000 ölümcül yaralanmaya yol açtığı ve bunun da tüm ölümcül iş kazalarının yüzde 60'ından fazlasını temsil ettiği ifade edildi. Rapora göre, dünya genelinde her üç ölümcül iş kazasından biri tarım çalışanları arasında meydana geliyor.

KONGREYE SUNULACAK

ILO'nun “A Call for Safer and Healthier Working Environments” (Daha Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamları için Bir Çağrı) başlıklı yeni raporunda yer alan yeni veriler, 27-30 Kasım tarihlerinde Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenecek olan ve bu konudaki en büyük uluslararası konferanslardan biri olan 23. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde sunulacak.

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