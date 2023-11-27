Almanya'ya kaçak yollarla girmeye çalışan Türk vatandaşları sayısında dev artış!

Türkiye'de 2018 yılından beri etkisini arttırarak devam eden ekonomik kriz, birçok yurttaşın çareyi yurt dışında aramasına neden oluyor.

5 YILDA YÜZDE 300'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ

DW Türkçe'den Elmas Topçu'nun haberine göre, geçerli bir oturum veya seyahat belgesi olmadan hudutlardan Almanya'ya giriş yapmaya çalışırken yakalanan Türk vatandaşı sayısı 2019'da 2 bin 77 olarak kaydedilirken, bu sayı geçen yıl 9 bin 94'e yükseldi. 5 yıldaki artış böylece yüzde 338'e ulaştı.

Sınır güvenliğinden sorumlu Federal Polis, Ocak-Eylül 2023 döneminde de toplam 12 bin 321 Türk vatandaşının düzensiz yollardan giriş yapmaya çalışırken tespit edildiğini, sene sonuna kadar bu sayının 20 bine ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Toplamda ise geçen yıl Almanya'ya kara, hava ve deniz sınırlarından giriş yapmaya çalışırken yakalanan düzensiz göçmen sayısı 91 bin 986 oldu. Koronavirüs pandemisinin damgasını vurduğu 2021'de ise bu 57 bin 637 olmuştu. Bu yılın Ocak-Eylül ayları arasındaki dönemde ise toplam düzensiz göçmen sayısının 89 bin 819'a ulaştığı kaydedildi.

SAYI SINIRLARA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Almanya'ya yasa dışı yollarla girmeye çalışan Türk vatandaşlarının sayısı giriş yapmaya çalıştıkları sınırlara göre farklılık gösteriyor. 2019'da pandemiden önce Polonya sınırından girerken yakalanan Türk pasaportlu göçmen sayısı sadece 31 iken, bu sayı 2022'de 907'ye, bu sene Eylül sonuna kadar da bin 857'ye yükseldi.

İsviçre'den girişlerde de 2019'da sadece 52 düzensiz göçmen tespit edilirken geçen sene bu 471, bu senenin ilk dokuz ayında da bin 180 oldu.

Almanya'ya doğuda sınırı olan Çekya'dan girişlerde de 2019'da 568 Türk vatandaşı saptanırken, bu sayı geçen yıl 2 bin 721'e yükseldi. Bu sene ise Türk pasaportu taşıyan düzensiz göçmen sayısında düşüş kaydedildiği ve bin 440 kişinin yakalandığı belirtildi.

Avusturya sınırından girişlerdeki artış ise kesintisiz devam ediyor. 2019 yılında Avusturya sınırında sadece 468 Türk vatandaşı tespit edildi. Bu sayı geçen sene 3 bine yaklaşırken, bu senenin ilk dokuz ayında 6 bini aştı.

Federal Polisin verdiği bilgilere göre, Balkan ülkeleri Almanya'ya düzensiz göçte önemli rol oynuyor. Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde Sırbistan'a seyahat edebilmesinin Türkiye'den düzensiz göçü artıran bir faktör olduğu belirtiliyor.

ERKEKLER KADINLARIN 4 KATI

Federal poliste alınan bilgilere göre Almanya sınırlarında yakalanan Türk vatandaşları arasında erkeklerin sayısı kadınların dört katı. Gelenlerin yarısının yaşları da 18-32 arasında.

Polis, içinde bulunduğumuz 2023 yılında özellikle 14 yaş altı çocuk sayındaki artışa dikkat çekiyor. 2022'de Türk pasaportu taşıyan düzensiz göçmenler arasında 14 yaş altı çocukların oranının yüzde 5-9 arasında değiştiği, bu yıl ise bu oranın yüzde 25'e yaklaştığı ifade ediliyor.