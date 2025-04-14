Mustafa Yeneroğlu’ndan Yurt Dışındaki Emekliler İçin Çağrı! Meclis’e Kanun Teklifi Sundu

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, uzun süredir tartışma konusu olan ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının mağduriyetine yol açan bir uygulamayı gündeme taşıdı. Yeneroğlu, yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olan vatandaşların, bulundukları ülkelerde tam zamanlı çalışmaları durumunda Türkiye’den aldıkları emekli aylıklarının kesilmesine tepki gösterdi. Aynı durumda olup Türkiye’de çalışan emeklilerin aylıklarının kesilmediğine dikkat çeken Yeneroğlu, bu uygulamanın açık bir ayrımcılık olduğunu vurguladı. Konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na kanun teklifi sunduğunu duyuran Yeneroğlu, teklifin yasalaşması halinde, yurt dışı borçlanmasıyla emeklilik hakkı elde eden vatandaşların tam zamanlı çalışmaları halinde emekli maaşlarının kesilmeyeceğini belirtti.

SEÇİM VAADİNİ HATIRLATTI

Yeneroğlu, iktidarın seçim sürecinde yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olan vatandaşlara, bulundukları ülkelerde tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağı sözünü verdiğini hatırlattı. Bu vaadin bizzat Cumhurbaşkanı tarafından dile getirildiğini belirten Yeneroğlu, aradan geçen iki yıla rağmen somut bir adım atılmadığını ifade etti. “Yurt dışı vatandaşlarımız bu hakkı bekliyor. Verdiğiniz sözü yerine getirin, vatandaşı daha fazla mağdur etmeyin” çağrısında bulunan Yeneroğlu, hükümete bir kez daha çağrıda bulundu.

'ÖNERGELER YANITSIZ BIRAKILIYOR'

Mustafa Yeneroğlu, bu konunun defalarca dile getirilmesine rağmen herhangi bir ilerleme sağlanamadığını söyledi. Bu önemli sorunla ilgili TBMM’ye birçok soru önergesi sunduğunu kaydeden Yeneroğlu, bu önergelerin ya yanıtsız bırakıldığını ya da aylar sonra kısa ve tatmin edici olmayan cevaplarla geçiştirildiğini belirtti. Yeneroğlu, “Yurt dışında yaşayan vatandaşların öncelikli gündemlerinden biri olan bu meseleye ilişkin takibe devam edeceğim ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın haklarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.