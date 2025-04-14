Sivas’taki ‘TikTok’ Skandalı Sonrası Bakanlık Harekete Geçti, Müstehcen Yayın Yapan Anneye Gözaltı

Sivas’ta yeni doğum yapan bir kadının, sosyal medya platformu TikTok üzerinden ‘müstehen’ içerikli paylaşımlar yaptığı şikayetleri sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Kadının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ‘müstehcen’ görüntüleri teşhir ederek para kazandığı iddialarına ilişkin inceleme başlatılırken, bakanlık annenin gözaltına alındığını duyurdu. Bebek ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

BEBEK DEVLET KORUMASINA ALINDI

TikTok'ta infial yaratan olaya ilişkin bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya platformlarında bir kadının bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir ettiği tespit edilmiştir. Sivas İl Müdürlüğü ekiplerimiz, emniyetle koordineli olarak harekete geçmiş, şahıs gözaltına alınmış, bebek devlet korumasına alınmıştır. Şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, hukuki süreç titizlikle takip edilecektir.

❗️Bazı sosyal medya platformlarında bir kadının bebeğinin ve kendisinin mahrem görüntülerini teşhir ettiğinin tespit edilmesine ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/4fbbAR12dx — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) April 14, 2025

'LAZ KIZI' GÖZALTINA ALINMIŞTI

Son aylarda popüler sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok’ta ‘müstehcen’ içerikli paylaşım yapan, yasa dışı bahise özendirici reklam yapan çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Özellikle müstehcen paylaşımları ile çocuklarını da paylaşan anne babalar bakanlığın radarına takıldı.

Daha önce de Laz Kızı 34 TikTok kullanıcı adıyla müstehcen yayınlar yapan ve kazandığı para miktarı ile oldukça konuşulan G.D isimli kadın Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

G.D'nin yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma gibi adli kontroller ile serbest bırakılmasına karar verilmişti. Müstehcen yayınları ile gündeme gelen kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.