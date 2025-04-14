Urla'daki Çevre Felaketine Bakanlık 'Dur' Dedi: Milyonluk Para Cezası

Geçtiğimiz günlerde Urla Belediyesi’ne bağlı Yağcılar Mahallesi girişindeki ormanlık alana belediye ekipleri tarafından çöp ve moloz dökülmesi, ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Ormanlık alanın çöp alanına çevrilmesine gelen yoğun tepki ve olayın kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından bölgedeki çöp kamyonu ve iş makinesi hareketliliği sona erdi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da devreye girerek harekete geçti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, görüntülerin basına yansımasının ardından ekiplerin Urla ilçesinde denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

‘VAHŞİ DEPOLAMA’ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Denetimler kapsamında Urla Belediyesi ile özel bir firma tarafından Yağcılar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alana hafriyat ve evsel atıklar ile eski mobilyaların yığıldığı ve bölgede ‘vahşi depolama’ yapıldığının tespit edildiğini belirtilen açıklamada belediye ve firmaya ayrı ayrı para cezası kesildiği duyuruldu.

BELEDİYE VE ÖZEL ŞİRKETE PARA CEZASI

Bu kapsamda, Urla Belediyesi’ne ve özel şirkete ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 lira olmak üzere toplamda 3 milyon 739 bin 452 liralık para cezası kesildi.

Bakanlık para cezasının yanı sıra olayla ilgili sorumlu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da belirtti.