AKP’li Başkandan CHP’li Kadın Üyeye Hakaret! Meclis’te Tansiyon Yükseldi

AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Belediye Meclisi toplantısında yaşanan tartışma sırasında CHP’li kadın meclis üyesine sert sözlerle yüklendi. Meclis’te tansiyon yükselirken, Bahadır’ın sözlerine muhalif sıralardan tepki geldi.

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Bahçelievler Belediye Meclisi toplantısında yaşanan tartışma sırasında, AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın, CHP’li kadın meclis üyesine yönelik sarf ettiği sözler tepki çekti.

MECLİS'TE GERİLİM YÜKSELDİ

Meclis oturumu sırasında taraflar arasında başlayan sözlü atışma gerilime neden olurken, AKP'li Bahadır'ın, “İftiracısınız, sahtekarsın sen, şerefsizsin” sözleri meclisteki tansiyonu bir anda yükseltti.

AKP’li Başkandan CHP’li Kadın Üyeye Hakaret! Meclis’te Tansiyon Yükseldi - Resim : 1

O İFADE TEPKİ ÇEKTİ

Tartışma sırasında Başkan Hakan Bahadır’ın, CHP sıralarındaki bir kadın meclis üyesine dönerek hakaret etti. Meclis salonunda muhalefet üyeleri söz konusu söyleme tepki gösterdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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