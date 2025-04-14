AKP’li Başkandan CHP’li Kadın Üyeye Hakaret! Meclis’te Tansiyon Yükseldi

Bahçelievler Belediye Meclisi toplantısında yaşanan tartışma sırasında, AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın, CHP’li kadın meclis üyesine yönelik sarf ettiği sözler tepki çekti.

MECLİS'TE GERİLİM YÜKSELDİ

Meclis oturumu sırasında taraflar arasında başlayan sözlü atışma gerilime neden olurken, AKP'li Bahadır'ın, “İftiracısınız, sahtekarsın sen, şerefsizsin” sözleri meclisteki tansiyonu bir anda yükseltti.

O İFADE TEPKİ ÇEKTİ

Tartışma sırasında Başkan Hakan Bahadır’ın, CHP sıralarındaki bir kadın meclis üyesine dönerek hakaret etti. Meclis salonunda muhalefet üyeleri söz konusu söyleme tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi