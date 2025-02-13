Muş Beyazlara Büründü

Muş’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve yüksek kesimlerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle şehir merkezi beyazlara bürünürken, yüksek bölgelerde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Sürücüler, kayganlaşan yollarda ilerlemekte zorluk yaşarken, kazaların önüne geçmek için art arda uyarılar yapıldı.

Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor. Karayolları ekipleri de sorumluluk sahasındaki yollarda ulaşımda aksamaların yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

OKULLARA KAR TATİLİ

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: İHA