Muş Beyazlara Büründü

Muş’ta öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte kent beyazlara büründü. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 40 santimetreye çıktı.

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Muş Beyazlara Büründü

Muş’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ve yüksek kesimlerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle şehir merkezi beyazlara bürünürken, yüksek bölgelerde ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Sürücüler, kayganlaşan yollarda ilerlemekte zorluk yaşarken, kazaların önüne geçmek için art arda uyarılar yapıldı.

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Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor. Karayolları ekipleri de sorumluluk sahasındaki yollarda ulaşımda aksamaların yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Muş Beyazlara Büründü - Resim : 2

OKULLARA KAR TATİLİ

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik Duyurdu: Muş'ta Okullara Kar TatiliValilik Duyurdu: Muş'ta Okullara Kar TatiliGüncel
Adıyaman'da Yoğun Kar: 360 Köye Ulaşım SağlanamıyorAdıyaman'da Yoğun Kar: 360 Köye Ulaşım SağlanamıyorGüncel

Kaynak: İHA

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