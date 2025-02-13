2 Milyonluk Vurguna 'Banka' Kılıfı!

Elazığ merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Olayda 3 kişi yakalanırken, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şahısların 1 milyon 932 bin liralık dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

Son Güncelleme:
2 Milyonluk Vurguna 'Banka' Kılıfı!

Elazığ'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler, yüksek miktarda kredi kullanımı ve kredi limiti arttırma vaadiyle ülke genelinde farklı tarihlerde 14 kişiye ait hesaplardan üçüncü şahısların hesabına toplam 1 milyon 932 bin lira aktardı.

Nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Elazığ merkezli 5 ilde yapılan çalışmalar neticesinde 3 şüpheli, Elazığ, Batman ve Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alındı.

Olaylarda kullanılan 6 adet banka kartı, 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet ele geçirildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kocaeli'deki Taksi Cinayetinde Karar: Sanığa 3 Suçtan Ceza Yağdı Kocaeli'deki Taksi Cinayetinde Karar
Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor
Bakan Kemal Memişoğlu'na Meclis'te Çarpıcı 5 Soru Bakan Memişoğlu'na Meclis'te Çarpıcı 5 Soru
Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor Peynirin Küflenmesini Önlemenin En Basit Yolu: Taptaze Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış: İlk İmzası Bile Hazır CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış
60-70 Bin TL'ye Satılan 100 Bin Lirayı Geçti: İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı: 'Motoru Çalışmaz Ama Alan Kazanır' İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı
Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti Selçuk Özdağ'dan Yıllar Sonra Gelen Bomba Meral Akşener İtirafı! AKP Detayı Dikkat Çekti
Özgür Özel İlk Kez Açıkladı! Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi? Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi?
Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti! Artık Daha Az Para Alacaklar: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti!