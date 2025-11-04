Murat Kurum’dan Hatay’da Kritik Mesajlar: ‘Deprem Bölgesinde Her Gün 550 Yeni Konut’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’da yaptığı açıklamada deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin son verileri paylaştı. Bakan Kurum, Türkiye tarihinin en büyük afetinin ardından, bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için “asrın inşası” olarak nitelendirilen bir sürecin yürütüldüğünü söyledi.

Depremlerin ülkeye 150 milyar dolar maddi kayıp yaşattığını belirten Kurum, bugüne kadar 75 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade etti. Bakan Kurum, “Deprem Bölgesine bugüne kadar 75 milyar dolarlık yatırım yapıldı. 14 milyon insanımızın hayatı değişti” dedi.

GÜNDE 550 KONUT TAMAMLANIYOR

Bakan Kurum, bölgede inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, “Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut tamamlanıyor. 305 bin konutu teslim ettik. 350 bininci konutumuzu önümüzdeki ay teslim edeceğiz. 453 bin konutu yıl sonuna kadar teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurum, yeniden yapılanma sürecinde 11 ilde, 174 farklı bölgede 200 bin işçinin görev yaptığını söyledi. “Bu yeniden yapım sürecini 'Asrın İnşası' olarak değerlendiriyoruz. Her 3 depremzededen 2'si evlerine kavuştu” diyen Kurum, çalışmalarda hız kesilmeden devam edileceğini vurguladı.

HATAY YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’daki çalışmalara da değinen Kurum, kentte 86 bin konutun teslim edildiğini bildirdi. “Atatürk Caddesi büyük bir yıkımın gerçekleştiği bir yer. Burayı ayağa kaldırıyoruz. Tarihi yapıların hepsini ihya edecek bir süreci devam ettiriyoruz” dedi.

KÖY EVLERİNDE BÜYÜK İLERLEME

Kurum, köylerdeki yeniden inşa süreciyle ilgili de bilgi verdi. Bakan Kurum, “63 bine yakın köy evi inşa ediyoruz. Bugüne kadar 46 bin köy evi teslim ettik. Zemin etütleri yapılıyor altyapı çalışmaları için” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi