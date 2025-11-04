Bahçeli’nin Tarihi Çıkışının Ardından DEM Parti’den Flaş Hamle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Selahattin Demirtaş’a ilişkin dikkat çeken sözlerinin ardından DEM Parti’den flaş bir adım geldi. Parti heyeti, yarın eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı cezaevlerinde ziyaret edecek.

Bahçeli’nin Tarihi Çıkışının Ardından DEM Parti’den Flaş Hamle
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ilişkin soruya Bahçeli, “Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” ifadeleriyle yanıt vermişti.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ’A ZİYARET

Bahçeli’nin açıklamasının hemen ardından DEM Parti’den dikkat çeken bir ziyaret programı duyuruldu. Partiden yapılan açıklamaya göre, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, 5 Kasım Çarşamba günü Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek. Heyetin, görüşme sonrası saat 14.00’te cezaevi önünde açıklama yapması bekleniyor.

Aynı gün DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş da Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ile görüşecek. Beştaş’ın ise saat 15.00’te basın açıklaması yapacağı bildirildi.

AİHM’İN KARARI SONRASI TAHLİYE BAŞVURUSU

Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin hukuki süreçte gelişmeler yaşanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına yönelik Adalet Bakanlığı’nın itirazını reddetmişti. Böylece AİHM’in hak ihlali kararı kesinleşmiş olmuştu. Demirtaş’ın avukatları, AİHM kararının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne tahliye başvurusu yaptı.

