LeMan Dergisi Karikatüristi Doğan Pehlevan’a 'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten 4 Yıl 8 Aya Kadar Hapis Talebi

LeMan Dergisi’nde 26 Haziran tarihinde yayımlanan Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın karikatürize edilmiş görsellerine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından tutuklanan çizer Doğan Pehlevan hakkında yeni bir iddianame daha düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Pehlevan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli bir paylaşımda bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu paylaşımın 'Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte' olduğu ifade edildi.

'SOSYAL MEDYA HESABI BANA AİT DEĞİL'

Şüpheli Pehlevan'ın ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını belirterek, "Hiçbir sosyal medya platformunda hesabım bulunmamaktadır. Ünlü bir dergide karikatürist olarak görev yaptığım için adıma başkalarınca hesap açılma ihtimali oldukça yüksektir. Yapılan paylaşımdan bilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir" dediği aktarıldı.

ZİNCİRLEME ŞEKİLDE HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇLAMASI DA VAR

Pehlivan hakkında daha önce hazırlanan ilk iddianamede ise 'basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlaması yöneltilmiş, bu kapsamda 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Yeni iddianamede ise Pehlevan’ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mahkemenin, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul etmesi durumunda Pehlevan ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İHA