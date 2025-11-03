Osmaniye’de 'Murat Kurum Bey Mahallesi' Kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye il merkezinde kendi adını taşıyacak “Murat Kurum Bey Mahallesi”nin kurulacağını duyurdu. Deprem sonrası yapılan çalışmaların takdir görmesinden onur duyduğunu belirten Kurum, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye il merkezinde kendi adını taşıyacak bir mahallenin kurulacağını açıkladı. Kurum, bu karardan büyük onur duyduğunu belirterek Osmaniyelilere teşekkür etti.

‘AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK’

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “6 Şubat asrın felaketinde yara alan Osmaniye’mizi ayağa kaldırmak, Osmaniyeli hemşerilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık, çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Depremin ardından yürütülen çalışmaların halk tarafından takdir edilmesinin kendisini gururlandırdığını vurguladı.

‘KARAR ONUR VERDİ'

Kurum, açıklamasında, “Bu çabanın Osmaniyemiz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde 'Murat Kurum Bey Mahallesi' kurulma kararı alınmasından onur duydum” dedi.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Bakan Kurum, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek, “Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

