Bakan Kurum'dan Ortak Mücadele Çağrısı: 'İstanbul Depremi Milli Güvenlik Meselemiz!'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, olası İstanbul depremine karşı seferberlik çağrısı yaptı: "Popülist vaatlerden uzak, konutları yolları köprüleri güçlendirerek İstanbul’u depreme hazır hale getirmeliyiz."

Bakan Kurum'dan Ortak Mücadele Çağrısı: 'İstanbul Depremi Milli Güvenlik Meselemiz!'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda, olası İstanbul depremine karşı hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* İstanbul depremi için endişelenmeliyiz tabii ki. Buna ilişkin tedbir de almalıyız. Endişe duyarak beklemenin bir mantığı yok. Evimiz riskliyse bu sıkıntıları aşmak için bir mücadele ortaya koymak durumundayız. İstanbul’da yenilenmesi gereken binalar var. Kentsel dönüşüme girmesi gereken binalar var. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda. Belediyesiyle, vatandaşıyla hep birlikte bu süreci yürütmeliyiz.

AFET TOPLAMA ALANI

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ni açtık. Orası aynı zamanda afet toplanma alanı olacak. 6 saatte konteyner kurulacak altyapıyı kurduk. Sağlık merkezleri, aşevleri hazırladık. Dolayısıyla vatandaşımıza ilk afette barınma hizmetinden tutun da acil yardım hizmetlerine kadar her türlü hizmeti vereceğimiz bir toplanma alanını İstanbul'a kazandırdık.

'2 MİLYON 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRDÜK'

Her türlü hizmet vereceğimiz bir merkez oldu. İstanbul’da 39 ilçede kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz. Yarısı bizden kampanyası ile İstanbul'da 73 bin konut dönüşüyor. Yeni sosyal konutlar yapıyoruz. Bugüne kadar 2 milyon 300 bin konutu tüm Türkiye’de dönüştürdük. 39 ilçeye gelen her talebi olumlu olarak desteklemeye çalışıyoruz. 16 milyon vatandaşımızı sağlam konutlara oturttuk.

POPÜLİST VAATLERDEN UZAK DURMA VURGUSU

* Bütçelerimizi deprem dönüşümüne ayırmalıyız. İstanbul depremi, bizim milli güvenlik meselemiz. Popülist vaatlerden uzak, konutları yolları köprüleri güçlendirerek İstanbul’u depreme hazır hale getirmeliyiz. Bu bir mecburiyet, zorunluluk. Belediyemiz ile her konuda olduğu gibi istişaremizi yapıyoruz. Gerekli her türlü desteği kendilerine veriyoruz.

