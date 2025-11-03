Kafede 'Sipariş' Cinayeti! Kalbinden Bıçaklanan 20 Yaşındaki Havin Kurtarılamadı

İstanbul Bağcılar'daki bir kafede yaşanan tartışmada kan aktı. 20 yaşındaki Havin, kafede çalışan 19 yaşındaki Şeymanur Sanbay tarafından kalbinden bıçaklandı. Havin hayatını kaybetti, zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kafede 'Sipariş' Cinayeti! Kalbinden Bıçaklanan 20 Yaşındaki Havin Kurtarılamadı
Kan donduran olay İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Havin Taşçı (20) bir süre önce işten ayrıldığı kafeye giderek sipariş verdi. Şeymanur Sanbay (19) siparişini getirdi. Siparişi beğenmeyen Havin ile Şeymanur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kafeden ayrılan Sanbay evine gitti. Ardından evden bıçak alan Şeymanur, kız kardeşi R.F.S. (16) ile birlikte kafeye döndü.

KALBİNDEN BIÇAKLANMIŞ

Burada Taşçı ile Sanbay arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Çıkan kavgada Sanbay, yanında getirdiği bıçakla Taşçı'yı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kafedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Karnından ve kalbinden bıçakladığı öğrenilen Havin Taşçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, Şeymanur Sanbay ve kardeşi R.F.S.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise 2 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Şeymanur Sanbay, tutuklanarak cezaevine gönderildi, kardeşi R.F.S. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

