Yeşilçam'ın Ünlü İsmi Engin Çağlar Feci Kazada Can Vermişti! Motosiklet Sürücüsünün İfadesi Ortaya Çıktı

Kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde motosikletiyle ilerleyen Berkay O., yolun karşısına geçmeye çalışan sinema sanatçısı Engin Çağlar’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Engin Çağlar’ın yolun karşısına geçtiği sırada motosikletin çarptığı, çarpmanın etkisiyle yere savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

FİLM-SAN VAKFI ACI HABERİ DUYURDU

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde rol alan Engin Çağlar’ın vefat haberini Film-San Vakfı paylaştı. Vakıf açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Film-San Vakfının kurucu üyelerinden ve Türk Sineması’nın ve Yeşilçam’ın değerli oyuncusu Engin Çağlar’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz

Çağlar, ‘Kadın Değil Baş Belası’, ‘Kınalı Yapıncak’, ‘Feride’, ‘Makber’ ve ‘Rüyalar Gerçek Olsa’ gibi birçok unutulmaz yapımda rol almıştı.

SANAT DÜNYASI USTA OYUNCUYU YALNIZ BIRAKMADI

Usta sanatçı için 2 Kasım Pazartesi günü Şişli Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, eşi Filiz Vural, oğulları Eser ve Çağlan Çağlar ile sanat dünyasından Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ve yakın dostu Suat Yalçın katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Engin Çağlar, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TUTUKLANAN SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza sonrası gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Berkay O., emniyette verdiği ifadede, “Normal şekilde yolumda ilerliyordum, bir anda önüme çıktı ve çarptım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, ‘Taksirle öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA