Minguzzi Davasında Gerekçeli Karar Çıktı! Beraat Kararının Nedeni Belli Oldu
Mattia Ahmet Minguzzi davasında beraat eden çocuk sanıklar hakkında gerekçeli karar çıktı. Mahkeme, 'öldürme eyleminde aktif rolleri olduğuna dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığını' ifade etti.
İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Mattia Ahmet Minguzzi davasına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, 2 sanık çocuk hakkında verilen beraat kararının 'öldürme eyleminde aktif eylemlerinin bulunduğuna dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesinden' alındığını belirtti.
